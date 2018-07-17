墨西哥对中国焊接钢链发起反倾销日落复审调查

原标题：墨西哥发布对我焊接钢链发起反倾销日落复审调查
2018年7月16日，墨西哥经济部国际贸易惯例总局在官方日报发布决议，称决定启动对原产于中国的焊接钢链（墨西哥海关税号为73158202）的反倾销日落复审调查。本案倾销调查期为2017年4月1日至2018年3月31日，损害分析期为2013年4月1日至2018年3月31日。利害关系方可于2018年8月23日14：00前提交答卷及其电子版，以及相关证明材料；应诉方可于2018年9月4日14：00前提交相关抗辩材料。
决议自公告发布次日起生效。
立案决议可查阅以下链接：
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531591&fecha=16/07/2018
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