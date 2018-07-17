外资准入负面清单会冲击国内产业？发改委回应

原标题：外资准入负面清单会否冲击国内产业？发改委回应

资料图。中新社记者 张斌 摄

中新网7月17日电 在今日发改委举行的新闻发布会上，发改委新闻发言人严鹏程指出，随着我国产业环境、政策环境、法治环境的日益完善，我们已经具备更高水平开放的基础。在这样的背景下，持续深化对外开放，不仅不会对国内产业产生大的冲击，而且也有利于促进内外资企业在更大范围和更深层次上开展合作，进一步激发市场活力。

发改委今日举行新闻发布会，介绍2018年上半年宏观经济运行情况。会上有记者问：上月末，国家发改委和商务部出台了2018年版的外商投资负面清单，得到国内外积极反响。但也有声音担忧，如此大幅度的开放可能会冲击国内产业，对此您怎么看？

严鹏程表示，回顾我国改革开放40年的发展历程，其实就是我国经济不断扩大开放的过程。可以说，以开放促改革、促发展，是我国现代化建设不断取得新成就的重要法宝。当前，我国经济正在转向高质量发展，也必须在更加开放的环境下进行。此次出台新的开放举措，修订两个外资准入负面清单，彰显了我国深化对外开放的决心和意志，受到了国内外的广泛关注和好评。

严鹏程指出，随着我国产业环境、政策环境、法治环境的日益完善，我们已经具备更高水平开放的基础。在这样的背景下，持续深化对外开放，不仅不会对国内产业产生大的冲击，而且也有利于促进内外资企业在更大范围和更深层次上开展合作，进一步激发市场活力。

第一，有关政策举措已经过试点。2018年版外资准入负面清单推出的开放措施，有的是在自贸区试点实施后复制推广的，有的是在已有开放基础上放宽或取消外资准入限制的，相关领域基本上都已具备进一步扩大开放的条件。比如，制造业是我国开放最早的领域，也是市场竞争最充分的领域，2018年版负面清单，基本放开了制造业。

第二，相关行业的竞争力已明显提升。经过改革开放40年的发展，我国很多产业，比如汽车产业的竞争力有了很大提高，放开股比限制，对国内产业和企业来说不是“洪水猛兽”，并不会造成太大的威胁，反而通过良性竞争，有利于促进技术的扩散和吸收。

第三，具体开放节奏总体适度。我们在坚定放开的同时，也充分考虑了客观情况，坚持稳妥有序的原则，对于金融等领域列出了对外开放的路线图和时间表，采取设置过渡期、分步骤推进等方式，逐步加大开放力度，以增强开放的可预期性。

严鹏程表示，我国顺应时代潮流主动扩大开放，既有利于自身，也有利于全球。我们希望通过放宽外资准入限制，能够进一步引入有效竞争，促进技术进步，优化资源配置；同时，也希望能藉此进一步深化同其他国家和地区间的投资合作，实现互利共赢。

责任编辑：桂强