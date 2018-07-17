原标题：发改委：城市轨道交通投资财政资金不得低于40%

中新网7月17日电 发改委新闻发言人严鹏程17日指出，城市轨道交通项目总投资中，财政资金投入不得低于40%。同时，城市政府要统筹考虑财政预算，优化调整支出结构，落实项目资金，确保按时足额到位。

资料图：地铁建设施工。中新社记者 富田 摄

发改委今日举行新闻发布会，介绍2018年上半年宏观经济运行情况。目前，有40多个城市获批建设城市轨道交通，各地仍有多个在建项目。会上有记者就此提出：国办印发了《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》。《意见》发布后，将对在建项目和新开工项目产生什么样的影响？城市轨道交通发展如何防范可能出现的各类风险？

严鹏程表示，总体看，我国城市轨道交通发展健康有序，但同时也要看到，部分城市也存在规划过度超前、建设规模过于集中、资金落实不到位等问题。为此，国办印发了《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》，对城市轨道交通规范有序发展，提出了新的要求。

严鹏程指出，对于在建项目，《意见》一方面强化了项目总投资中财政资金比例的要求，除建设规划明确采用特许经营模式外，城市轨道交通项目总投资中，财政资金投入不得低于40%。

另一方面，强化了城市政府对轨道交通项目全寿命周期的支出责任，即要按照国家批复建设规划明确的资本金比例和来源等要求，按期推进在建项目，不能出现“半拉子”工程。这就需要城市政府统筹考虑财政预算，优化调整支出结构，落实项目资金，确保按时足额到位。

严鹏程强调，对于正在履行审批程序和规划内的其他未开工项目，要严格按照《意见》规定和建设规划要求，加强项目出资方案的审核，只有在资金来源已经明确落实好的前提下，才能按程序批准和开工建设。

在谈到防范城市轨道交通建设中的风险时，严鹏程认为《意见》已经有了比较全面的部署和安排。概括起来，就是“五个严格”：

一是严格申报条件。对于申报建设城市轨道交通的城市，提高了一般公共财政预算收入、GDP等方面的标准。

二是严格规划审核。加强对建设规模、资金筹措方案、负债水平、规划内容的审核把关，确保符合规定和要求。

三是严格控制速度节奏。对要开展新一轮建设规划的城市，必须在本轮建设规划实施到最后1年、或者规划项目总投资完成70%以上，才能报批。

四是严格落实资金保障。对于不符合法律法规、或者没有落实偿债资金来源的项目，以及列入地方政府债务风险预警范围的城市，不批准或暂缓批准新开工项目。

五是严格事中事后监管。我们将加强监管能力建设，进一步明确国家、省级政府部门和相关城市的责任，提出了追责问责的相关措施。

严鹏程透露，下一步，国家发改委将会同有关部门，认真落实好《意见》有关规定要求，进一步加强对城市轨道交通规划实施的监督管理。

责任编辑：桂强