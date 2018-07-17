情比金坚 这些贪官与情妇秀恩爱还写承诺书表衷心

原标题：“与情妇登记结婚”的退休官员被开除党籍

央视网消息：7月16日，中纪委网站发布消息称重庆悦来投资集团原党委书记、董事长王福清被开除党籍。

王福清（资料图）

通报称，王福清严重违反政治纪律，为掩饰违纪违法问题，采取与原配协议离婚并与情妇登记结婚、多次转移赃款赃物的方式，对抗组织审查调查；违反中央八项规定精神，接受私营企业主安排的旅游；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，搞权色、钱色交易；违反生活纪律。利用职务上的便利为他人谋取巨额利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

王福清，1956年12月生，四川乐山人，地方研究生学历，工程硕士，1976年5月参加工作，先后担任过重庆市市中区政府副区长兼区政法委副书记、重庆市渝中区委副书记、区政府区长等职务。2010年8月任重庆悦来投资发展有限公司董事长，2011年12月任重庆悦来投资发展有限公司党委书记，直至2017年7月退休。

值得注意的是，“与原配协议离婚并与情妇登记结婚”的表述是中纪委首次使用。“情妇”二字并不是首次出现在中纪委的通报中，但如此具体、个性化的表述实属首次。这充分体现了党中央对官员违纪问题的精准打击，表明了执纪监督已呈现出专业化、科学化和精细化的趋势。

贪官与情妇的关系非常玄妙。纵观近几年落马的官员中，有些人为博“红颜”一笑，一掷千金；有些人与情妇狼狈为奸，共同受贿；还有些人自认为与“情比金坚”，不仅公然大肆秀恩爱，甚至还与其签订“承诺书”表衷心，可笑行径令人瞠目。

为博“红颜”笑 他们买车买房迁户口 提拔情妇一路“高升”

广东茂名高新区党工委原书记谭国锋与多名女性进行“多角恋”。他与比自己小20多岁，即90后的某公司业务副经理高某发展成情人关系后，一出手就是几万元的奢侈品。当高某提出自己弟弟结婚装修房缺钱，谭国锋慷慨大手一挥，即赠予人民币30万元。2016年5月15日，谭国锋被双开，涉嫌违法犯罪问题及线索移交司法机关依法处理。

李玉书（资料图）

乐山市原副市长李玉书情妇众多，曾花巨资为其中两名情妇在同一座大厦里各购买了一套住房，一个住楼上，一个住楼下。李玉书楼上楼下来回跑，他希望两个女人“和睦共处”。他在忏悔书中描述，“对固定的那几个女人，我出手大方的程度现在回忆起来自己都感到吃惊。我给这些固定的情妇每人都买了住房，还把一些没有固定工作的安排到公务员队伍中，把有的情妇的户口迁至成都，在成都给情妇买商铺买住房买车……养女人需要钱，我开始将自己工作的主要任务瞄准了钱。”最终，李玉书因犯受贿罪和巨额财产来源不明罪，被判处死刑。

南京市委原副书记、市长季建业在扬州时就有公开的情妇。其中一名据称原是市政府办公室的打字员，皮肤白皙，送文件时常绕过秘书亲自送给季建业，后被其提拔为该市发改委副主任，季建业出行她都跟随。据说季建业的另一名情妇是市委招待所的服务员，此女后来也被提拔至当地瘦西湖景区管委会任职。2015年4月7日，季建业被判有期徒刑15年。

狼狈为奸 他们与情妇合办公司收钱千万 傍富婆却反被拉下水

除了花钱，有些情妇甚至与贪官狼狈为奸，共同作奸犯科。在行贿受贿的交易中，官员或许会对陌生人十分警惕，但只要权力掮客出马，必定事半功倍。而很多时候，情妇就充当了这个角色。

安徽省阜阳市人大常委会原副主任、太和县委原书记刘家坤，伙同情妇赵晓莉收受他人财物合计2900多万元。他觉得“赵晓莉是女老板，跟我相好绝不会为了钱。我傍上这样一个富婆至少不会在经济上出问题”。没曾想，千万富姐的“真爱”下掩藏的是一颗欲壑难填的贪婪之心。他在忏悔录里曾说：“我受贿时，情妇是工具载体，是操盘手、是仓库。我受贿的所有钱物几乎全部是通过情妇实现的，从而形成了情妇收钱物、我利用权力为行贿人办事谋取利益的局面……”2014年1月24日，刘家坤被判处无期徒刑，其情妇赵晓莉被判处有期徒刑13年。

重庆市规划局原局长蒋勇与情妇一起开办“规划咨询”公司，专门为房地产开发商办理调增容积率、改变用地性质等“业务”，通过中介咨询公司收受贿赂达1790多万元之巨。最终，蒋勇因受贿罪被判处死缓。

“情比金坚” 他们与情妇公然秀恩爱 写“承诺书”表衷心

贪官中，除钱之外，也不乏一些人是为“情”所困，以为找到了真爱，殊不知为这些所谓的“真爱”，付出的是自己后半生的前途和自由。

广东省广业资产经营有限公司原副总经理李和平与情人马悦同庭受审，两人44年前是工友，当时李和平暗恋马悦，后因工友30年聚会两人重逢。在庭审时，李和平称，自己与马悦交往了12年，两人在金钱上已经不分彼此。之所以公私不分、动用职权地帮助马悦赚钱，是“因为彼此多年感情的缘故，婚姻上我没法给对方一个结果，只能利用职务帮她赚更多的钱”。而马悦则表示，“我和他的感情超越了一般男女之情，这种感情就是互相欣赏、互相帮助、互相支持……他是我生命里很重要的人。”最终，法院以受贿罪判处李和平有期徒刑11年，以受贿罪、行贿罪判处马悦有期徒刑4年。

单德增（资料图）

山东省农业厅原副厅长、党组副书记单增德因给情妇写“离婚承诺书”而扬名网络。2012年11月28日，网上流传一段视频和一纸承诺书，爆料单增德与一单身女性保持不正当关系长达6年，后单增德想甩掉“包袱”，动用警力非法拘禁其情妇。该承诺书写道：“我单增德承诺，自今天开始一个月之内与张风云离婚。离婚后与苏春媛结婚，特此承诺。单增德，2012年11月21日。”网络曝光后，山东省纪委介入调查，证实单增德与苏某某长期保持不正当两性关系，并收受他人贿赂，单增德于2013年3月被双开，并被移送司法机关。2014年7月，滨州中院作出一审宣判，以受贿罪判处单增德有期徒刑15年。

浙江衢州市衢江区直属机关工作委员会原书记周德与方某发展为情人关系后，写给方某的“承诺书”超过30份，主要意思就是保证不会因为妻子而冷落方某，其中不乏“我保证不去碰老婆，这辈子只与你一个人。每星期必须与你发生4次关系。”等一些少露骨的词句。纪委对周德作出党内严重警告和行政降级的处分。

俗话讲“色字头上一把刀”。这把刀，既是对准贪官的刀，也是对准其情妇的刀，既会砍碎贪官金屋藏娇的美梦，也会砍碎情妇以色谋利的美梦。祸生于淫逸，患始于声色。党员领导干部要牢记全心全意为人民服务的宗旨，力争做到“为官一任、造福一方”，自觉抵制诱惑，慎重走好人生每一步，即使不能留名青史，也会让人生更有价值。

责任编辑：桂强