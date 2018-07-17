民进党执政“无感” 前大佬称选战用啥招都来不及

原标题：2字道尽执政败笔 前民进党大佬称年底选战民进党来不及了

据台湾“中时电子报”报道，民进党日前发表“改革挺台湾 年金改革篇CF”，30秒的影片主要内容是前台湾地区领导人陈水扁、马英九和现任台湾地区领导人蔡英文的谈话，凸显年金改革“大家都说过”，但只有蔡英文做到。对此，前民进党大佬沈富雄说民进党当局花了很多力气，去做民众“无感”的事情，离选战只剩4个多月，“现在来不管用出什么招，都有一点来不及了。”

民进党推出的年金改革影片，说明这个月上路的年金改革，未来还有一系列广告，向台湾人民报告改革的成果。广告旁白说着：“年金不改革，马上就破产。”并依序播出前台湾地区领导人陈水扁说的：“改革是痛苦的，改革也是要付出代价的。”前台湾地区领导人马英九说过：“今天不做，明天就会后悔。”现任台湾地区领导人蔡英文提到：“越是困难的改革，就越要有承担的勇气；前人做不到的，我们必须扛起这个责任。”

对此，沈富雄在政论节目上指出，他觉得民进党现在包括民进党主席在内，感受到选情低迷，选情低迷就会气急败坏，气急败坏就会出手笨拙，出手笨拙就会像克罗地亚一样踢进乌龙球。气势若好怎么做怎么好，气势不好无论做什么都很糟糕。

对于民进党日前的年金改革广告，沈富雄说他觉得这样是无效的。沈富雄说民进党当局执政这两年来，花了很多人力去做民众“无感”的事，民进党支持度一旦破底来到25%左右，剩下4个多月的时间就要投票了，“我觉得民进党现在不管用出什么招，都有一点来不及了”。

责任编辑：张申