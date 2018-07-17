广州探索租购同权:租三星出租房与房主享同等积分

原标题：租住三星级安全出租屋 可与购房者享同等积分

番禺一处出租屋钉挂星级标示牌

［广州市“租购同权”政策又有了新的探索。去年以来，积分入学“租购同权”如火如荼，广州各区各出招数，推出以居住年限为参考的积分细则。在此基础上，今年番禺区首次将积分入学与居住环境结合，申请人只要合法租住三星级的“星级安全出租屋”，就可与购房者享受同等积分。数据显示，参加番禺2018年积分入学的人群中，有5753名租住在“星级安全出租屋”的申请人（含配偶）获得了积分。

租“星级屋”积分是一个创举

记者获悉，2010年，番禺区在全市率先实行“积分制”解决来穗人员随迁子女免费入读义务教育阶段公办学校。今年，番禺区响应“租购同权”号召，已实现申请人合法租住安全规范房屋和自购产权房屋在积分申请中享受同等的分值、权重。

在积分入学选项中设立“稳定住所”积分项目，实行“租住房屋情况”及“星级安全出租屋”积分评定标准，在全市来说都是一项创新。

据了解，“星级安全出租屋”是以“消防”“治安”“结构”“卫疫”4项安全和1项诚信为标准，从低向高划分一至三星级出租屋，申请人只要合法租住在三星级的“星级安全出租屋”，经来穗部门核定后，最高将获得20积分。

加上监护人在番禺区合法租住，提供经来穗部门登记备案的房屋租赁（借用）证明，且在租赁地所在镇街申请入读获得的5分，总共25分。另外，居住时间还可另外获得最高33分。由此可见，“居住”这一项能为积分入学贡献不少。

“通过实施租住‘星级安全出租屋’积分项目，改变传统管理模式，有效引导广大屋主自觉开展出租屋自查及隐患整改，激励更多申请人选择租住安全合格、规范管理的出租屋，形成积极向上、公正平等、诚实守信的社会氛围。”番禺来穗局相关负责人介绍说。

5753人租“星级屋”获积分

据了解，今年有5753名积分入学申请人（含配偶）租住在“星级安全出租屋”，他们的住所等级成为加分项。

陈女士夫妇从广西到广州打拼已将近20年，租住在番禺也已有多年，今年适逢孩子上初中。“现在合法租房也可以获得对应的积分，我‘稳定住所’一项得分是11分，其中所租的‘星级安全出租屋’一项折算后有6分。”目前，已经确定孩子可以入读番禺象贤中学，在陈女士看来，申请标准的放宽，显然更加公平和人性化。

此前，番禺区推出《番禺区出租屋安全星级管理实施办法》，并制定了《番禺区出租屋安全星级评定操作细则》，出租屋安全星级评定按照“农村以栋、城镇以套”为单位进行，共设三个评定等级，即一星级、二星级、三星级。获得安全星级评定的出租屋钉挂出租屋安全星级标示牌，并颁发评定证书。

去年，广州市开始宣传积分入学“租购同权”，到今年，广州已全面推广，上半年各区陆续公开随迁子女积分入学方案，按照分数排位以及居住地位置等统筹入学。

文/图 羊城晚报记者 甘韵仪

责任编辑：张申