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包钢集团原董事长崔臣被查 已退休6年多(简历)

包钢集团原董事长崔臣被查 已退休6年多(简历)
2018年07月17日 14:04 中国经济网
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　　原标题：内蒙古经信委原副主任崔臣接受调查 曾任包钢集团董事长（简历）

　　经济日报-中国经济网呼和浩特7月17日综合报道 据内蒙古自治区纪委监委网站消息，内蒙古自治区经济和信息化委员会原副主任崔臣（正厅级）涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　崔臣简历

　　崔臣，男，汉族，1952年5月出生， 1969年12月参加工作，1984年6月加入中国共产党。

　　1969.12—1970.07，乌海市海勃湾青年农场下乡知青

　　1970.07—1972，02，在乌海市千里山钢铁厂当工人

　　1972.02—1975.10，在包头钢铁学院轧钢专业学习

　　1975.10—1980.03，任内蒙古冶金研究院技术员

　　1980.03—1998.06，在内蒙古冶金厅、机械厅工作，历任工程师、副处长、处长、办公室主任

　　1998.06—1999.08，任包钢总经理助理兼办公厅主任

　　1998.08—1999.10，任包钢总经理助理兼董事会秘书处处长、办公厅主任

　　1999.10—2002.04，任内蒙古稀土（集团）公司董事、党委副书记、总经理

　　2002.04—2004.12，任包头钢铁（集团）有限责任公司党委常委、副总经理，内蒙古稀土（集团）有限责任公司副董事长

　　2004.12—2007.05，任包头钢铁（集团）有限责任公司董事、党委副书记、副总经理

　　2007.05—2010.05，任包头钢铁（集团）有限责任公司董事长、党委书记、全国人大代表

　　2010.05—2012.05，任内蒙古经信委副主任（正厅级）

　　2012.05 退休

　　2018.07 涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：张申

内蒙古崔臣简历
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