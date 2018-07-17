包钢集团原董事长崔臣被查 已退休6年多(简历)

原标题：内蒙古经信委原副主任崔臣接受调查 曾任包钢集团董事长（简历）
经济日报-中国经济网呼和浩特7月17日综合报道 据内蒙古自治区纪委监委网站消息，内蒙古自治区经济和信息化委员会原副主任崔臣（正厅级）涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
崔臣简历
崔臣，男，汉族，1952年5月出生， 1969年12月参加工作，1984年6月加入中国共产党。
1969.12—1970.07，乌海市海勃湾青年农场下乡知青
1970.07—1972，02，在乌海市千里山钢铁厂当工人
1972.02—1975.10，在包头钢铁学院轧钢专业学习
1975.10—1980.03，任内蒙古冶金研究院技术员
1980.03—1998.06，在内蒙古冶金厅、机械厅工作，历任工程师、副处长、处长、办公室主任
1998.06—1999.08，任包钢总经理助理兼办公厅主任
1998.08—1999.10，任包钢总经理助理兼董事会秘书处处长、办公厅主任
1999.10—2002.04，任内蒙古稀土（集团）公司董事、党委副书记、总经理
2002.04—2004.12，任包头钢铁（集团）有限责任公司党委常委、副总经理，内蒙古稀土（集团）有限责任公司副董事长
2004.12—2007.05，任包头钢铁（集团）有限责任公司董事、党委副书记、副总经理
2007.05—2010.05，任包头钢铁（集团）有限责任公司董事长、党委书记、全国人大代表
2010.05—2012.05，任内蒙古经信委副主任（正厅级）
2012.05 退休
2018.07 涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 16岁上大学的他将成福建最年轻市长
- 【 军事 】 出鞘：德国向台输出潜艇技术的大国情...
- 【 财经 】 民企举报常德市委书记 官方:其在逃反...
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 比亚迪局中局：跨越5000万到120万的陷...
- 【 教育 】 世界一流学科排名:中国8个学科世界第...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有