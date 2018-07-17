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湖南湘潭环保志愿者洗砂场调研被打 嫌疑人被行拘

湖南湘潭环保志愿者洗砂场调研被打 嫌疑人被行拘
2018年07月17日 14:38 重庆晨报
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　　原标题：湖南湘潭环保志愿者被打追踪：砂场2名工作人员被拘

　　7月17日，湘潭县公安局发布警情通报称，对殴打环保志愿者的两名犯罪嫌疑人谭某华、陈某予以行政拘留。

　　此前，上游新闻（全国新闻热线：M17702387875@163.com）以《湖南3名环保志愿者深夜在洗砂场调研被打 警方已介入调查》为题报道了该起事件。

　　警方通报称，7月15日21时许，湘潭县分水乡槐树湾村一无名砂场发生一起涉嫌殴打他人的案件。警方调查显示，湘潭县环保志愿者肖某宋、朱某林在进行义务环保调查过程中被砂场工作人员谭某华、陈某等人打伤。

　　案发后，湘潭县公安局立即按程序启动相关调查工作，并于7月16日晚依法将违法人员谭某华、陈某予以行政拘留。

　　上游新闻记者 沈度 实习生 陶诗雨

责任编辑：张申

湘潭环保志愿者
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