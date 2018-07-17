普特会影响中俄关系？外交部：不受任何事影响

原标题：“普特会”影响中俄关系？外交部：充满信心 不受任何事影响

7月17日，外交部举行例行记者会，新闻发言人华春莹答记者问。

有记者提问：昨天俄罗斯总统普京和美国总统特朗普在芬兰举行会晤，中方对这场会晤的结果有何评论，是否会影响中美和中俄关系？

答：我们大家都非常关注昨天在赫尔辛基举行的俄美领导人会晤，我们也注意到了相关报道。中方对于俄美元首在赫尔辛基举行会晤表示欢迎，俄罗斯和美国都是联合国安理会的常任理事国和富有重要国际影响的大国，对于国际和平与安全负有重要的责任。中方乐见俄美改善关系，我们希望俄美双方加强沟通对话，扩大合作，有利于世界的和平与发展事业，有利于国际社会携手应对共同的挑战。

至于你问到俄美元首在赫尔辛基的会晤对中俄关系和中美关系是否会产生影响，我想这应该是没有影响的。我们对中俄全面战略协作伙伴关系充满了信心，这个关系不会受到任何事情的影响。我们对于发展中美关系的立场也是非常一贯的，非常清楚。

责任编辑：余鹏飞