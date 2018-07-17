美澳应对中国干涉太平洋岛国?华春莹一个例子驳回

原标题：美澳要磋商应对中国“恶意干涉”太平洋岛国 华春莹只用一个例子就给驳回了

[环球时报-环球网报道 记者 郭芳]据澳大利亚媒体报道，美国和澳大利亚将于7月23日至24日在美国举行外交国防“2+2”磋商，其中一项议题是讨论应对中国对太平洋岛国的“恶意干涉”问题。17日，在回答《环球时报》记者有关此事的问询时，中国外交部发言人华春莹表示，中方对美澳即将举行的外交国防“2+2”磋商予以关注，希望美澳有关磋商的目的是真正促进地区的和平稳定和发展。至于说应对中国对太平洋岛国的所谓“恶意干涉”，我不知道真是美澳磋商的一项议题，还仅仅是媒体的猜测。华春莹说，大家一定都还记得，针对前一段时个别媒体有关中国与太平洋岛国关系的的恶意炒作，太平洋岛国的多位领导人和一些主流媒体纷纷挺身而出，澄清事实、公布真相。他们表示，和某些国家不同，中国善于倾听太平洋岛国人民的心声，在充分尊重太平洋岛国政府和人民意愿、充分考虑太平洋岛国发展需要的基础上，给予岛国最需要的帮助。

华春莹在回答《环球时报》记者有关提问时，还与大家分享了一个最新的例子。她说，中国海军“和平方舟”医院船近日访问了巴布亚新几内亚，为当地民众提供免费诊疗服务，完成诊疗约4000人次，受到当地民众热烈欢迎。巴新总理奥尼尔登上了“和平方舟”医院船，高度赞誉“和平方舟”的再次到访，进一步增进了两国人民的友谊，深化了两国战略伙伴关系。

华春莹说，除巴新外，此次“和平方舟”医院船还将赴瓦努阿图、斐济、汤加等太平洋岛国提供人道主义医疗服务。我想，这仅仅是中国与太平洋岛国发展友好关系、增进当地民众福祉的生动事例之一。中方将继续在和平共处五项原则的基础上，继续发展同各岛国的友好合作关系，为支持岛国经济和社会发展，维护岛国地区的和平稳定做出更大贡献。

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责任编辑：张义凌