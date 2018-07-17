外交部：乐见俄美改善关系 普特会不影响中俄关系

原标题：俄美元首赫尔辛基会晤 华春莹：乐见俄美改善关系

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月17日外交部例行记者会上，有记者问：昨天，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普在芬兰赫尔辛基举行会晤。中方对此次会晤有何评价？你认为会晤是否会影响中俄关系和中美关系？

华春莹：我们注意到有关报道。中方对俄美元首在赫尔辛基举行会晤表示欢迎。俄罗斯和美国都是联合国安理会常任理事国和具有重要国际影响的大国，对国际和平与安全负有重要责任。中方乐见俄美改善关系。希望双方加强沟通对话、扩大合作，这有利于世界和平与发展事业，有利于国际社会携手应对共同挑战。

我们对中俄全面战略协作伙伴关系充满信心，中俄关系不会受到任何外部因素影响。我们对发展中美关系的立场也是一贯明确的。

来源：“外交部发言人办公室”公众号

责任编辑：张义凌