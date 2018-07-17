民进党铁票仓危矣？民调称台南过半民众希望换党

原标题：民进党“铁票仓”危矣？民调：台南过半民众希望换党
[环球网综合报道]台南长期以来是民进党“铁票仓”，针对台湾地区年底“九合一选举”，7月17日最新民调结果显示，过半台南受访者不认同民进党执政表现，而且希望台南市长政党轮替。
据台湾“中时电子报”7月17日报道，台湾竞争力论坛于11到13日针对台南市长选举进行民意调查，于17日举办记者会公布结果。
在台南市长竞选方面，本次民调问及“如果明天就投票你支持哪位参选人”。相较于4月时的民调，民进党参选人黄伟哲的领先优势已缩小，目前以31.7%的支持度领先于国民党参选人高思博的16.1%。
黄伟哲已参选台南市长（图片来源：自由时报）
黄伟哲的民调虽仍领先却是从年初的超过50%降到现在的31.7%。论坛首席执行官谢明辉认为，且如果泛蓝泛绿顺利整合，黄伟哲将只以41.2%的支持度领先高思博的33.3%，跟上届比差很多，由此可见黄伟哲很难回到以前绿营在台南的场面了。
对此，谢明辉认为黄伟哲有两大危机，一是地方想换党，二是民进党政绩不佳。
民调结果显示，53.5%台南市民希望市长换党派，而4月的调查中只有46.7%；55.4%市民不满民进党中央执政，想要换党做做看，而这一数据在4月时还只有47.5%，如今明显上升。
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