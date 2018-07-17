原标题：京津冀三地工伤保险互认互联互通

新京报快讯（记者吴为）今日（7月17日）下午，《京津冀工伤保险工作合作框架协议》签字仪式在河北雄安新区市民服务中心举行。三地将在工伤认定、工伤劳动能力鉴定和工伤医疗康复三个方面开展合作。

协议明确，符合以下三种情形之一的参保人员，受到事故伤害的，可适用于此协议，即所在机构单位在疏解北京非首都功能过程中，搬迁至天津市、河北省境内，其单位注册地、工伤保险参保地仍在北京市的；所在机构单位为京津冀的机构单位到注册地、参保地以外的另外两地所设立办事机构、分厂、生产经营地的；所在机构单位为京津冀的机构单位，本人因工程建设项目，到另外两地承担工程施工任务的。

三地可相互委托对事故伤害进行工伤认定的现场调查核实事宜，调查结果互认并转交委托方。三方建立相互委托劳动能力鉴定制度，工伤职工、用人单位经协商一致，可就近委托经营地地市级以上劳动能力鉴定委员会进行鉴定。对委托鉴定结论不服的，回参保地申请重新鉴定。鉴定项目以伤残等级鉴定为主。三方互认对方签订的工伤医疗康复协议服务机构。

根据工伤职工的医疗康复需要，在企事业单位较为集中的地区，三方在北京市、天津市、河北省雄安新区各确定1-2家协议机构，适时推进上述京津冀工伤协议机构的异地管理。

责任编辑：余鹏飞