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北京市防汛办提示市民避免前往山区沟道河道

北京市防汛办提示市民避免前往山区沟道河道
2018年07月17日 17:42 新浪新闻综合
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　　原标题：北京市防汛办提示市民避免前往山区、沟道、河道

　　千龙网北京7月17日讯 北京市突发事件预警信息发布中心17日通过千龙网发布：北京市防汛办提示：17日傍晚至夜间，我市仍有降雨过程，山区地质灾害风险极高，多数山区景区、沟道已封闭，请广大市民避免前往山区、沟道、河道，注意自身安全。

　　来源：千龙网

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降雨将继续 北京17日仍有中到大雨局地暴雨

责任编辑：余鹏飞

山区防汛办沟道
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