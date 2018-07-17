北京市防汛办提示市民避免前往山区沟道河道

原标题：北京市防汛办提示市民避免前往山区、沟道、河道

千龙网北京7月17日讯 北京市突发事件预警信息发布中心17日通过千龙网发布：北京市防汛办提示：17日傍晚至夜间，我市仍有降雨过程，山区地质灾害风险极高，多数山区景区、沟道已封闭，请广大市民避免前往山区、沟道、河道，注意自身安全。

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