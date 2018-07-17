北京市防汛办提示市民避免前往山区沟道河道

原标题：北京市防汛办提示市民避免前往山区、沟道、河道
千龙网北京7月17日讯 北京市突发事件预警信息发布中心17日通过千龙网发布：北京市防汛办提示：17日傍晚至夜间，我市仍有降雨过程，山区地质灾害风险极高，多数山区景区、沟道已封闭，请广大市民避免前往山区、沟道、河道，注意自身安全。
来源：千龙网
点击进入专题：降雨将继续 北京17日仍有中到大雨局地暴雨
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 16岁上大学的他将成福建最年轻市长
- 【 军事 】 出鞘：德国向台输出潜艇技术的大国情...
- 【 财经 】 民企举报常德市委书记 官方:其在逃反...
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 比亚迪局中局：跨越5000万到120万的陷...
- 【 教育 】 世界一流学科排名:中国8个学科世界第...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有