进京仅一年 通报孙政才落马情况的高官空降云南

原标题：通报孙政才落马情况的中央官员空降云南

撰文 | 孟亚旭

奉调进京仅一年，冯志礼重回地方。

《云南日报》的一则消息显示，中央纪委驻自然资源部纪检组组长冯志礼已空降云南，任云南省领导，具体职务尚待披露。

据政知圈（ID：wepolitics）观察，今年65岁的冯志礼系浙江籍官员，去年至今职务颇多变动——

去年7月，跻身浙江省委常委仅1个月的他奉调进京，履新中纪委驻国土资源部纪检组组长，伴随着机构改革的开展，冯志礼在今年3月履新驻自然资源部纪检组组长。

包括冯志礼在内，今年以来，至少已经有8位官员空降地方。

进京1年后重回地方

冯志礼，1962年12月生，今年56岁，浙江绍兴人。

冯志礼其人，特点鲜明，总结起来就是教而优则仕、基层经验丰富、在中央也曾短暂历练。

其一，教而优则仕。

他毕业于温州师范学院政治教育专业，大专学历，毕业后在浙江省瑞安师范学校工作三年，担任教师、团委书记、教导处副主任等。

踏入仕途后，他又多次进修，曾在复旦大学行政管理专业研究生课程进修班学习2年，

其二，基层历练丰富。

去年进京是冯志礼仕途中第一次离开家乡。

在浙江，他先是担任共青团浙江省温州市委书记，之后在县、市、省三级的多个岗位上历练过。当过洞头县委副书记、县长、县委书记，温州副市长，嘉兴市纪委书记、市政法委书记，浙江省委统战部副部长、部长等。

其三，奉调进京1年后重回地方。

2017年6月16日，冯志礼成为浙江省委常委班子中的新面孔，同年7月履新中央纪委驻国土资源部纪检组组长，今年3月任驻自然资源部纪检组组长，如今重回地方，到云南省任职。

算来，一年内冯志礼岗位4度调整。

刚刚部署了重要工作

在任驻部纪检组组长期间，冯志礼对纪律严格要求。

去年10月9日，冯志礼曾主持原国土资源部的司局级干部大会，传达了中央通报——《中共中央关于孙政才严重违纪案审查情况和处理决定的通报》。

通报称孙政才严重违纪案是一起严重违反党的政治纪律、群众纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，“十个必须”条条触犯、“七个有之”样样皆占的典型案件。

会议要求，要以孙政才严重违纪案为镜鉴，进一步落实好党中央关于全面从严治党和反腐败的各项重大部署，严守党的纪律，时时处处事事从政治和大局上向以习近平同志为核心的党中央看齐。

在到云南之前，冯志礼刚刚部署了一项重要工作。

10日，中央纪委国家监委驻自然资源部纪检监察组召开会议，会议决定从7月开始，对不动产登记窗口作风问题整治和扶贫领域监督执纪问责工作进行专项监督。他强调——

驻省厅纪检监察组层面要设计具体抓手，梳理问题线索，形成查处震慑，同时要紧盯不动产登记窗口作风整治工作的力度、进度和效果，防止整治走过场。强化问责，把老百姓的怨声变为点赞声，把老百姓的呼声变成表扬声。

云南省纪委书记前脚回京

在冯志礼到云南任职前，云南刚刚有一则重要的人事调整。

今年6月，云南省纪委原书记陆俊华重回国务院，履新国务院副秘书长。

陆俊华系江西人，此前曾长期任职国办秘书局，有近20年秘书的工作经历。

2014年2月，海南省原副省长冀文林落马，不久陆俊华作为“救火队员”空降海南，2016年12月任云南省纪委书记。

包括陆俊华在内，云南省已经有3任纪委书记在离开云南后到北京任职——

辛维光（2011.10—2015.03任云南省纪委书记）履新中央纪委驻国务院办公厅纪检组组长，张硕辅（2015.04-2016.12任云南省纪委书记）后任北京市纪委书记。

8人空降地方任职

长期在国办工作的陆俊华返京前，在地方历练多年的江泽林也重回地方。

今年年初，时任国务院副秘书长的江泽林空降吉林，任吉林省政协主席，这样的职务调整也非常罕见。

江泽林，出生于1959年10月，早年曾在海南、陕西两地工作。

2015年4月，卸任陕西省委常委不久的江泽林进京，履新国务院副秘书长。当年4月13日，他曾陪同时任国务院副总理汪洋会见美国总统贸易代表团。

江泽林也不是今年第一位空降地方的纪检组组长，此前任中央纪委驻最高检纪检组组长的王兴宁空降陕西，任陕西省纪委书记。

从江泽林开始，今年以来又有多位官员空降地方，包括——

姓名 现任职务 之前职务 江泽林 吉林省政协主席、党组书记 国务院副秘书长 徐绍川 广西壮族自治区党委常委、统战部部长 国家安监总局副局长 张福海 辽宁省委常委、宣传部部长 中国外文局局长 周慧琳 上海市委常委、宣传部部长 国家广播电视总局副局长 王兴宁 陕西省委常委、省纪委书记 中纪委驻最高检纪检组组长 刘强 江西省委常委、副省长 国资委副主任 郑钢淼 上海市委常委、统战部部长 中央社会主义学院副院长（副部长级） 冯志礼 云南省领导 驻自然资源部纪检组组长

责任编辑：余鹏飞