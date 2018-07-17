民建中央原副主席原纺织工业部副部长刘珩逝世

刘珩同志遗像 新华社发

原标题：刘珩同志逝世

新华社北京7月17日电中国共产党的亲密朋友，中国民主建国会的优秀领导人，中国民主建国会中央委员会原副主席，原纺织工业部副部长刘珩同志，因病于2018年7月11日在北京逝世，享年82岁。

刘珩同志病重期间和逝世后，中央有关领导同志以不同方式表示慰问和哀悼。

刘珩，江苏扬州人，1936年4月出生于上海市。1949年至1950年先后在华东军政大学、华东人民革命大学学习。1950年至1952年在华东土改工作队，常州“三反”、“五反”工作队工作。1952年至1956年在华东纺织工学院机械系学习。1956年毕业后任纺织工业部纺织机械设计院技术员。1958年至1983年，先后任湖北省沙市纺织机械厂技术员，第二机床厂工程师、“七二一”大学副校长，沙市职工大学、职业大学副校长。1983年至1990年，任湖北省沙市副市长，民建湖北省委会副主委、沙市市委会主委。1990年后，历任纺织工业部副部长，民建中央副主席，中国纺织总会副会长，中华全国总工会副主席。

刘珩同志1988年加入中国民主建国会，曾任中国民主建国会第六届、七届、八届中央委员会副主席。是第九届、十届全国人大常委会委员、全国人大内务司法委员会副主任委员；第八届全国政协常委。（完）

责任编辑：张义凌