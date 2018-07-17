为何每年“721”左右北京都多雨？气象部门有话说

原标题：为何每年“721”左右北京都多雨？丨政解

新京报快讯（记者邓琦）2012年北京“7·21”，全市平均降雨量为170毫米，城区平均为215毫米。2016年19日至20日，北京全市、城区平均雨量超过“7·21”暴雨平均降雨量。至今日，北京这场入汛以来最大降雨还在持续。最新预报显示，18-21日，西北地区东部、华北北部、东北地区北部等地还将出现一次降雨天气过程。

为何每年7月中下旬北京多降雨和大雨？

气象部门表示，每年7月下旬到8月上旬是我国北方降雨达到高峰的时期，也叫“七下八上”主汛期。从我国的雨季分布情况来看，全年降雨量主要集中在“七下八上”主汛期的地区有华北地区、黄淮地区、东北南部以及位于黄土高原的陕、甘、宁部分地区。

我国北方的“七下八上”之所以降雨频发，与西太平洋副热带高压的位置有密切关系。西太平洋副热带高压是太平洋上空的半永久性高压环流系统，对我国天气气候有着重要的影响，是向我国大陆输送水汽的重要天气系统，可以说我国降雨带的南北移动与副热带高压的季节性活动是形影相随的。

每年7月底到8月初，副热带高压的中心线北移越过北纬30度，环绕它西侧外围的暖湿气流把洋面上的水汽源源不断的向北方陆地输送，为华北、东北和京津地区的强降雨打下了良好基础，这股暖湿气流一旦与东移南下的冷空气相遇就会给这些地区营造一场大范围的降雨过程。如果副热带高压的主体继续向北扩张，覆盖到京津地区，随之而来的便是潮湿闷热的桑拿天气。

责任编辑：余鹏飞