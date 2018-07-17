河南全面停用造假企业狂犬病疫苗 已封存14万人份

原标题：河南各地全面停用长春长生狂犬病疫苗，已封存14万人份

大河网讯 7月15日-16日，随着国家药品监督管理局及长春生物发布的两则有关长春长生公司的通告，“狂犬病疫苗”迅即进入舆论中心。16日，大河网以《长春长生发公告召回狂犬病疫苗记者采访河南召回进展未果》为题报道了该企业在河南召回所有批次狂犬病疫苗的情况。

17日早上，大润生物药业有限公司（以下简称大润生物）负责人联系到大河网，告知记者他们公司负责长春长生疫苗在河南的推广、代储和代运，他们在7月15日下午5时，已经通知到河南区域所有在用长春长生狂犬病疫苗的县级疾控中心，要求他们暂停使用、就地封存所有长春长生的狂犬病疫苗。

截至17日中午12时，河南全省上报封存的长春长生狂犬病疫苗数量是141380.8人份（每人份是5支），据估，这占到长春长生狂犬病疫苗河南市场总量的90%以上。

长春长生河南总代：河南已封存90%以上的长春长生狂犬病疫苗

今天早上，大润生物药业有限公司总经理薛方接受了大河网记者的采访。

“大润生物是长春长生在河南的推广公司，负责长春长生疫苗在河南的推广、代储和代运。”薛方说，7月15日中午12时前后，他就接到了长春长生公司发来的三个通知，一个紧急通知、一个召回通知、一个工作安排通知。其中紧急通知大河网昨天稿件中已经提及，记者看到的召回通知，是给各疾控机构的通知，实际签发日期是7月14日。

据薛方介绍，15日下午1时，他们已经通知到大润生物的所有业务人员，使用各种通讯手段，立即通知各县区疾控中心负责人，让他们第一时间通知各接种门诊，暂停使用、就地封存所有产自长春长生的狂犬病疫苗。

“7月15日下午，我们已经将通知下发到各疾控机构。”薛方说。

那么，河南到底有多少地方在召回范围内呢？

薛方说，因为长春长生的狂犬病疫苗价格合理，以往的接种过程中过敏反应少，所有在市场上相对比较受欢迎，所以河南每个省辖市都有长春长生的疫苗，但并没有覆盖所有的县。

从7月15日下午到7月17日中午，这段时间内各地疫苗的封存情况如何呢？

“截至7月17日中午12点，河南全省上报封存的疫苗数量是141380.8人份（每人份是5支），据估，这应该占到河南市场总量的90%以上。”薛方说，因为涉及的地市较多，各地都在不断整理最新数据，及时上报，他们要求每天中午12时上报最新的封存数量。

目前来说，所有长春长生的狂犬病疫苗基本上都是封存在各地的疾控中心，个别地方通过大润生物用冷藏车将疫苗拉回郑州封存。近期，长春长生会排冷藏车到各县级疾控中心将封存疫苗拉回长春。

息县疾控中心封存的长春长生狂犬病疫苗 本文图均为 大河网 图

县级疾控中心封存疫苗等待厂家召回 正在接种的可更换疫苗品牌

7月17日，息县疾控中心副主任邹浩接受大河网记者采访时表示，7月15日下午1时，他们就已经接到了大润生物发来的长春长生的紧急召回通知。

“在息县，加上我们县疾控中心，共有5个接种单位在用长春长生的狂犬病疫苗，接到通知后，我们要求所有接种单位在当天下午3点上班之前必须通知到人，立即停用长春长生的狂犬病疫苗，5点之前将所有库存疫苗送至县疾控中心封存。”邹浩说。

7月15日下午5时，5个接种单位全部库存2878支疫苗全部送至县疾控中心，其中预充式包装57支，西林瓶包装2821支，这些疫苗已经全部就地封存，等待厂家召回。

息县疾控中心封存的长春长生狂犬病疫苗

对于当地已经注射部分长春长生狂犬病疫苗的群众，接下来改怎么办？

邹浩说，他们疾控中心选购了四个厂家的狂犬病疫苗，长春长生是其中一家。受价格、过敏反应等各方面因素的影响，老百姓选择用长春长生的数量大概占到所有狂犬病疫苗的三分之一。

“昨天已经有群众来咨询，他们已经接种了部分长春长生狂犬病疫苗，想知道接下来怎么办？”邹浩说，按照狂犬病预防控制技术指南，可以更换品牌完成后续接种，县疾控中心也会通过各种方式，将这些接种知识传递给更多的群众。

对于大家提出的疫苗是否有效的疑问，邹浩表示，所有接种过长春长生狂犬病疫苗的群众，如果不放心，可以到县疾控中心进行抗体检测，检测结果出来，就可以确定疫苗是否有效。

长春长生发质量保证声明 称已上市狂犬病疫苗产品质量合格

身处记录造假漩涡的长生生物（002680）已经连续两日跌停，截至7月17日收盘，报19.89元/股。多家基金公司预测，长生生物将继续跌停，最多下调4个跌停板。

7月17日上午，深交所向长生生物下发关注函，要求公司说明冻干人用狂犬病疫苗的具体产量、销量和销售金额、此次GMP证书被收回的具体原因及事实、相关产品流向市场的风险、后续公司可能受到药品监管部门的处罚类型和后果，并详细测算此次事件对2018年生产经营可能产生的影响。

7月17日下午2时50分，大河网记者收到长春长生发来的“关于已上市冻干人用狂犬病疫苗质量保证声明”。声明中称，“公司所有已上市的冻干人用狂犬病疫苗产品质量符合国家注册标准，没有发生过因产品质量问题引起的不良反应事件，请广大使用者放心。”

长春长生不是第一次被查 25万余支效价指标不合格疫苗曾销往山东

长春长生公司在2017年年度报告中介绍，根据中检院的数据，公司一类疫苗和二类疫苗的批签发量分别为577万人份和1011万人份，其中公司主要产品冻干人用狂犬疫苗（vero细胞）批签发数量为355万人份，冻干水痘减毒活疫苗为360万人份，流行性感冒裂解疫苗为257万人份，冻干甲型肝炎减毒活疫苗为272万人份。从批签发数量看，狂犬疫苗和水痘疫苗已经位居国内第二位。

长春长生公司在2017年年度报告中称，公司报告期2017年内不存在处罚及整改情况。

不过，记者在深圳证券交易所2017年11月6日公布的《长生生物关于子公司产品有关情况的公告》中看到，“近日，长生生物科技股份有限公司全资子公司长春长生生物科技有限责任公司生产的批号为201605014-01的百白破联合疫苗，在中国食品药品检定研究院的药品抽样检验中，被检出效价指标不符合标准规定。”

长春长生公司在这份公告中称，经公司自查，长春长生生产的该批次疫苗共计252600支，全部销往山东省疾病预防控制中心。据统计，252600支百白破疫苗共实现销售收入833825.24元。并称，“该批次百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果，但是对人体安全性没有影响。”公司将积极配合国家卫生计生委等相关部门对该批次疫苗的保护效果进行评估，并按照监管要求根据评估结果采取相应措施妥善处理。

在这份2017年11月份的公告中，长春长生公司特别强调，除百白破疫苗外，长春长生其他疫苗产品生产、销售正常。

来源：大河网

责任编辑：余鹏飞