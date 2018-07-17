女贪官连困难学生也不放过 获与鲁炜同样严厉评语

原标题：档案造假32处的女院长，连困难学生也不放过

来源：长安街知事

退休仅1月就落马的重庆安全技术职业学院原院长杜晓阳，今日被开除党籍。

重庆市纪委监委通报，杜晓阳“四个意识”个个皆无，“六项纪律”项项违反，上一个有如此严厉“评语”的，还是中宣部原副部长鲁炜。

通报特别点出，杜晓阳对经济困难学生毫无感情，把党和国家对学生的有关资助政策当作自己的发财路径。

这一方面，她与陕西省原副省长冯新柱“不谋而合”：冯新柱对党中央关于脱贫攻坚重大决策部署落实不力、消极应付，且利用分管扶贫工作职权谋取私利，与人民群众毫无感情。

杜晓阳还借向主管单位移送个人档案之机，篡改、伪造个人档案资料32处。其行为严重损害党和国家的形象，严重违反党的纪律，并涉嫌多种违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质十分恶劣。

杜晓阳

杜晓阳并非重庆教育系统近期落马的唯一官员，就在两周之前，重庆教育系统的“当家人”——市委委员、市委教育工作委员会书记、市教育委员会主任赵为粮接受调查。

赵为粮落马当天下午，中纪委网站发表评论，称“赵为粮的身份是十九大代表、重庆市委委员，说明党内的一些‘两面人’特别善于表演和隐藏。然而，天网恢恢，疏而不漏，在全面从严治党的高压态势之下，即便隐藏再深，也必将被及时辨别出来、清除出去”。

出生于1957年11月的杜晓阳是浙江余姚人，1982年从重庆师范学院物理系毕业后，进入四川省万县市（现重庆市万州区）轻化工职业高级中学任教，此后深耕重庆职业教育系统长达34年，成为重庆市管干部。

2016年，杜晓阳被免去重庆安全技术职业学院院长职务，保留职级待遇，今年3月正式退休。本该颐养天年的她，仅一个月后就宣告落马。

就在杜晓阳落马2个月后，其下属、重庆安全技术职业学院行政办公室主任王保令也被查了。

杜晓阳是重庆教育系统的“风云人物”，曾被评为全国优秀教育工作者、全国教育科研杰出校长、第二届中国职业教育杰出校长，她还是重庆市第三、四届政协委员。

2003年，杜晓阳出任万州职业教育中心校长。据报道，当时原本应在2006年完成的搬迁任务要求提前三年完成，她在重压之下找资金、找土地、找项目，当年11月底就完成了搬迁。

在杜晓阳任上，万州职业教育中心于2012年升格为高职院校，更名为“重庆安全技术职业学院”，由国家安全监管总局与重庆市政府合作共建，成为西部地区唯一一所、全国仅有的两所安全技术高等院校之一。

然而，在诸多“光环”下，杜晓阳却全然背弃了教书育人的使命和党员干部的理想信念，不仅从经济困难的学生身上捞钱，还篡改、伪造档案，目无党纪国法。

《中国共产党纪律处分条例》第67条明确规定：篡改、伪造个人档案资料的，给予严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，近年来，落马官员档案造假问题并不鲜见。

新疆“首虎”、乌鲁木齐原市委书记栗智是首个被指年龄造假的省部级官员，中纪委通报其“档案造假、隐瞒本人真实年龄”，引发高度关注。讽刺的是，栗智平日给人的印象“胆小如鼠”，却敢在关键问题上对组织耍滑头。

“五假副部”卢恩光在年龄、入党材料、工作经历、学历、家庭情况等方面全面造假，还闹出了“穿越回1990年学习南巡讲话”的笑话，甚至连卢恩光这个名字都不是本名。

河北省共青团石家庄市委原副书记王亚丽，档案中除了性别是真的，其余信息全是假的，里面的90多枚公章，有三分之一以上是假的。

临汾市纪委原书记沈庆华将档案中的年龄改小5岁，修改后的简历显示他13岁参加工作，15岁就入了党。

山西河津住建局原局长薛新民11次篡改档案，在招工、转干、入党、升职和户口登记等过程中，先后填报不同的出生日期和参加工作时间，只是小学毕业的他甚至伪造专科学籍档案，谎称本科毕业。

还有一些高级干部指使、纵容他人档案造假。国家安监总局原局长杨栋梁受原同事周梅谦请托，通过向时任天津市经委副主任狄俊霞等人打招呼，将周梅谦之女周涤安排到华泽公司财务部担任会计，并指使狄俊霞伪造周涤担任华泽公司财务部部长任职经历，违规将时为普通企业职工的周涤调入天津市国资委。

档案造假的负面效应不可小觑，它僭越了诚实守信的为官底线，伤害了党和政府的公信力。中纪委机关报曾刊文“剑指”干部档案造假行为，强调“必须高擎从严执纪和依法治国的反腐利剑，坚定有假必查、造假必究的零容忍决心”。

责任编辑：余鹏飞