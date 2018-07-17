冯志礼“空降”云南任省纪委书记 曾长期任职浙江

原标题：冯志礼“空降”云南，任省纪委书记
近日，中共中央批准：冯志礼同志任中共云南省委委员、常委和省纪委书记。陆俊华同志不再担任中共云南省委常委、委员和省纪委书记职务。
7月16日下午，冯志礼已以云南省领导的身份参加了相关活动。
冯志礼此前担任自然资源部党组成员、中央纪委驻自然资源部纪检组组长。原任云南省委常委、省纪委书记、省监委主任的陆俊华，在今年6月已重返国务院任职，担任国务院副秘书长，其留下的职务一直没有补缺。
出生于1962年12月的冯志礼，长期任职浙江。这是他1年内第三次履新职。
工作早期，冯志礼曾在浙江省瑞安师范学校、共青团浙江省温州市委、洞头县委任职。2001年6月，他由洞头县委书记升任温州市副市长。
2007年1月，他由温州调任嘉兴市委常委、纪委书记，后任嘉兴市委副书记、政法委书记。2012年8月，他调任浙江省民宗委主任，同时兼任浙江省委统战部副部长。
2016年12月，他升任浙江省委统战部部长，7个月后，去年6月他入列省委常委班子，晋升副部级。但仅一个月时间，其职务再次变动，调任原国土资源部，接替赵凤桐任中央纪委驻原国土资源部纪检组组长。
在去年8月21日，时任国土资源部党组书记孙绍骋主持召开部党组（扩大）会议，宣布了任职决定。
当时，孙绍骋表示，“冯志礼同志政治敏感性强，熟悉党务和纪检监察业务，领导经验丰富，视野开阔，思路清晰，统筹协调和沟通能力强，勤奋敬业、作风务实，为人正派，处事公道。中央决定冯志礼同志担任国土资源部党组成员、驻部纪检组组长，充分说明了他是这一重要职务的合适人选。部党组将全力支持冯志礼同志的工作。”冯志礼表示坚决拥护、服从中央决定。
任职期间，冯志礼多次对国土资源系统纪检工作提出要求。在今年1月召开的全国国土资源系统党风廉政建设工作视频会议上，他要求要坚持在监督执纪问责中锻造队伍，打造一支忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的铁军。要把忠诚放在首位，要敢于得罪人，要有担当的本领和智慧，要严防“灯下黑”
国家机构改革后，冯志礼任中央纪委驻自然资源部纪检组组长、自然资源部党组成员，至今次职务调整。
冯志礼简历
冯志礼，男，汉族，1962年12月生，浙江绍兴人，1982年12月加入中国共产党，1983年8月参加工作，大专学历。
1980年9月至1983年8月在温州师范专科学校政治科政治教育专业学习。
1983年8月至1986年9月任浙江省瑞安师范学校教师、团委书记、教导处副主任、校党总支委员。
1986年9月至1992年12月任共青团浙江省温州市委副书记、党组成员（其间：1990年12月至1992年3月挂职担任浙江省瑞安市湖岭区委副书记、区长）。
1992年12月至1995年1月任共青团浙江省温州市委书记、党组书记。
1995年1月至1997年8月任浙江省洞头县委副书记（其间：1997年4月至1997年7月在浙江省委党校中青年干部培训一班学习）。
1997年8月至1998年10月任浙江省洞头县委副书记、县长（1996年8月至1998年8月在复旦大学行政管理专业研究生课程进修班学习）。
1998年10月至1999年11月任浙江省洞头县委书记、县长。
1999年11月至2001年6月任浙江省洞头县委书记。
2001年6月至2001年10月任浙江省温州市副市长、洞头县委书记。
2001年10月至2007年1月任浙江省温州市副市长（其间：2002年11月至2002年12月在浙江省委党校领导干部进修班学习）。
2007年1月至2011年3月任浙江省嘉兴市委常委、纪委书记（其间：2008年3月至2008年4月在浙江省委党校领导干部进修一班学习）。
2011年3月至2011年7月任浙江省嘉兴市委副书记、纪委书记。
2011年7月至2012年8月任浙江省嘉兴市委副书记、政法委书记。
2012年8月至2016年12月任浙江省委统战部副部长（兼），省民宗委党组书记，2012年9月任省民宗委主任（其间：2013年11月至2013年12月在浙江省委党校领导干部进修班学习）。
2016年12月至2017年1月任浙江省委统战部部长，省民宗委主任。
2017年1月至2017年6月任浙江省委统战部部长。
2017年6月至2017年7月任浙江省委常委、统战部部长。
2017年7月至2018年3月任中央纪委驻国土资源部纪检组组长、国土资源部党组成员。
2018年3月至2018年7月任中央纪委驻自然资源部纪检组组长、自然资源部党组成员。
现任云南省委常委、省纪委书记
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