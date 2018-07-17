云南女厅官被指是老领导情人 落马后拉下4个男人

原标题：云南女厅官获刑十年半：被指是领导情人，多个男官员受其牵连

罗敏：1967年3月生；云南盐津人；曾在省财政厅工作，历任企业处副处长、处长。2011年起转赴省农信联社，后升为党委副书记、主任。2015年7月落马，此后一直无更新的消息。

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日前，云南高院发布的刑事裁定书显示，昆明中院已对其作出一审判决，认定罗敏犯受贿罪，判处其有期徒刑10年半，并处罚金350万元。

判决书中显示：罗敏利用职务上的便利，非法收受他人所送贿赂人民币1596376元、73061.01美元、5000港币及价值人民币3384744.01元的财物。构成受贿罪。

有趣的是，当昆明市中级人民法院年初做出有期徒刑十年零六个月，并处罚金350万元后，罗敏不服，提出上诉。但云南省高级人民法院审理过程中，罗敏又申请撤回上诉。

今年6月4日，省高院作出终审裁定：维持原判决！

之所以罗敏值得一说，因为她的落马可谓引发了“多米诺骨牌”效应。

此前因为潜逃而变“网红”的原西南林业大学校长蒋兆岗，与之相关、被开除党籍的云南省委原常委、秘书长曹建方等，都与罗敏的落马有所牵连。

上任之前就出过问题

公开资料显示，2013年11月，47岁的罗敏担任云南省农村信用社联合社主任。

省联社的职能是经云南省人民政府授权，在省政府领导下，负责对全省农村信用社市级联社、县（区、市）联社、农村合作银行的行业管理，具体承担对市级联社、县（区、市）联社、农村合作银行的管理、指导、协调和服务职能。

但据银监会披露的信息，2014年4月罗敏的任职资格才获批。而且最特别的是，这一任职资格批复还罕见设立了观察期，观察期一年。云南省政府2014年6月才披露其任命。

银监会一般的任职批复不会设置观察期。也就是说，关于罗敏的任职资格材料应该出过问题。

美女主任落马引发“多米诺骨牌”效应

2015年7月15日，时年48岁的云南农信社女主任罗敏涉嫌严重违纪被查。

有报道显示，罗敏出事前的最后一次公开活动是在2015年的6月25日，当时云南省农村信用联社与西双版纳州政府在昆明举行座谈会，时任省联社党委书记的蒋兆岗，党委副书记、理事长万仁礼等都在场。

但在她出事之后，身边这些人如滚雪球似的出现了问题。

2016年初，中纪委网站发布消息称，云南省委原常委、秘书长曹建方因严重违纪，受到开除党籍处分，降为副处级非领导职务。

2017年6月，云南省农信社原党委书记、理事长万仁礼涉嫌严重违纪被组织审查。2018年4月，红河州人民检察院依法以涉嫌受贿罪对万仁礼提起公诉。

2018年4月13日，云南省农信社党委委员、副主任施增荣涉嫌严重违纪违法，被纪律审查和监察调查。

2018年5月11日，曾是云南省农村信用社联合社党委书记的蒋兆岗潜逃被通缉。20天后，他在国内被云南追逃办抓获。

曾与逃亡校长等人共事

媒体报道显示：2011年2月，蒋兆岗被任命为云南省农信社党委书记，期间曹建方仍分管金融。同年，云南省财政厅企业处处长罗敏，也调任云南省农信社副主任。而罗敏正是曹建方在财政厅的老部下。

万仁礼和施增荣均是云南省农信社的老人。万仁礼于2004年11月至2011年4月，任云南省农信社党委委员、副主任。2011年4月升为主任，彼时的搭档正是蒋兆岗。

2013年8月，万仁礼升为云南省联社理事长，罗敏被提拔为主任。

一段时期之内，云南农信联社有三位“一把手”，分别是党委书记蒋兆岗、理事长万仁礼、主任罗敏。

这群人的一系列落马被称为“云南省农信联社窝案”。

万仁礼后被检方指控，先后利用担任省农信联社副主任、主任、理事长、党委书记等职务便利，为他人在贷款业务等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大。

曾是老领导的情人

而与这些人都有关系的曹建方，对于罗敏来说似乎更是特别的。

1957年8月出生的曹建方曾长期在省财政厅工作，历任办公室主任、副厅长、厅长。2006年底，其跻身省委常委，曾兼任楚雄州委书记、副省长、省委秘书长等职。

据财新网报道，曹建方是受到罗敏案牵连，两人曾在财政厅共事多年，曹是罗的老领导。

《南方周末》也曾披露，罗敏不仅是曹建方在财政厅的老部下，两人还是情人关系。算下来，两人相差10岁。

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责任编辑：余鹏飞