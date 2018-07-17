俄媒：参加坦克大赛的中国坦克已抵达比赛地(图)

原标题：俄媒：参加坦克大赛的中国坦克已经抵达比赛地

据俄新社7月17日报道，俄罗斯国防部信息和大众传媒司17日向记者表示，参加2018年国际军事比赛“坦克两项”项目比赛的中国96式主战坦克已经在当天抵达莫斯科郊外的阿拉比诺靶场。

▲俄军迷拍摄的16日抵达梁赞2号站台的中国96式坦克

声明中称，2018年7月17日，参加2018年“坦克两项”比赛的中国人民解放军和参赛装备的军用列车已经抵达俄罗斯阿拉比诺。这些装备包括4辆96式主战坦克、专用修理和修复设备，以及维护设备，此外还包括物资技术设备和标准弹药。

▲已经达到梁赞的中国参赛用装备

当然，除了参赛装备外，抵达阿拉比诺靶场的还有由来自中国人民解放军的坦克驾驶手和工程技术人员组成的先遣队。

据俄媒报道，此次运载参赛装备的军用列车共行驶了6000多公里，在进入俄罗斯境内后，列车由俄罗斯和中国警卫共同护送。

▲准备从满洲里口岸出境前往俄罗斯参加比赛的中国坦克

俄方已经在塔曼师公园为抵达的中国参赛用装备准备好了储存和维护间，物资技术设备也有专门的储藏室。中国的其余参赛人员将在7月23日抽签之前抵达。

“坦克两项”比赛将于7月28日至8月11日在阿拉比诺靶场举行，今年参加比赛的共有23个国家。

责任编辑：张义凌