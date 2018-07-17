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台湾作家甘铁生因病逝世 享年72岁

台湾作家甘铁生因病逝世 享年72岁
2018年07月17日 23:40 新京报作者：罗东 吕婉婷
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　　原标题：台湾作家甘铁生因病逝世，享年72岁

　　新京报快讯（记者 罗东 实习记者吕婉婷）7月17日晚6时许，台湾作家甘铁生因病去世，享年72岁。甘铁生的朋友、文化批评家解玺璋在微信朋友圈悼念甘铁生，是一位“正直、坦诚、有胆识、有担当的作家”，“前些天还听他在群里侃侃而谈，忽然离去，让人难以接受。”

　　甘铁生，笔名“紫峰”，祖籍台湾台北，1946年生于北京。据中国作家网介绍，甘铁生1987年毕业于鲁迅文学院中文创作系。1968年赴山西太谷县乡村插队务农，历任门头沟文化馆《百花山》报主编，中华全国台湾同胞联谊会《台声》杂志记者，编辑。

　　甘铁生于1979年开始发表作品，代表作有长篇小说《都市的眼睛》《1966前夜》，长篇报告文学《七天七夜》，中篇小说《第四次慰问》《野玫瑰》等。

责任编辑：张玉

享年作家逝世
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