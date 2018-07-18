美媒称中国最贵电影闪退世界罕见:票房不到5000万

原标题：美媒称中国最贵电影“闪退”世界罕见：票房仅不到5000万

参考消息网7月18日报道 美媒称，中国“首部最昂贵的影片”一败涂地，世界罕见。

美国石英财经网站7月16日刊登题为《中国首部过亿美元大片一败涂地》的报道称，据香港《南华早报》报道，由包括阿里巴巴影业集团在内的出资方花费1.13亿美元（约合7.5亿元人民币）拍摄的史诗奇幻大片《阿修罗》周末上映后已从中国电影院撤档，票房收入仅略超过700万美元（4900万元人民币）。

报道称，一部影片如此迅速地撤档，这在好莱坞几乎闻所未闻。曾有几部美国影片上映两周后撤挡（稍稍成功的影片，一般连映一个月左右），但是仅上映一个周末就撤档，实在是非常失败。

报道指出，如果《阿修罗》不赚钱，令人震惊的1.06亿美元的亏损也堪称历来最失败的影片之一。《辛巴达七海传奇》亏损了1.25亿美元，是史上最失败的影片。与《阿修罗》有一拼的美国影片是埃迪·墨菲主演的科幻喜剧《星际冒险王》。据报道，该片耗资1亿美元拍摄，票房收入仅为700万美元。

据《好莱坞报道》称，《阿修罗》的制作方曾希望将此片打造成类似于《指环王》的系列电影。

报道称，在微博上，影片制作方称糟糕的票房是蓄意破坏的结果，指控有人涌入网上售票平台猫眼电影发表负面评论。分析人士说，猫眼电影是阿里巴巴的竞争对手腾讯资助的，占据30%至40%之间的市场份额。在阿里巴巴拥有的售票服务平台淘票票网上，《阿修罗》的评分要高出很多。

报道指出，虽然观众评分可能对影片的失败有一定影响，但导致影片失败的因素很可能还包括拙劣的营销手段等。《阿修罗》也是在激烈的竞争背景下上映的，包括（同期的）《我不是药神》，该片上周末票房收入6900万美元，总票房已超过3.5亿美元。

报道表示，很多失败的大片都与《阿修罗》相似：大制作的奇幻片或科幻片是较成功的影片的复制品。

责任编辑：张玉