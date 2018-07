媒体：北京鼓励实体书店发展 让书香成为城市底蕴

原标题:一区一书城:让书香成为城市底蕴

此次出台的《实施意见》不仅从税收等各方面给予政策支持,更是对准实体书店的经营“痛点”,破除阻碍实体书店发展的壁垒。

文|梅堂

7月17日,北京市人民政府新闻办公室组织召开新闻发布会,发布《北京市关于支持实体书店发展的实施意见》。

随着电子商务平台的兴起,实体书店的衰落似乎早已成为一个趋势。国外某书店甚至挂出这样的标语“Find it here。 Buy it here。 Keep us here。(在这里找到,就在这里买,请让我们生存下去。)”其中透露出的无奈甚至乞求的意味,引起不小的争议。有人认为其涉嫌道德绑架,将消费者自由选择的经济行为转换为道德行为。

但是,这则标语确实暴露出冷冰冰的现实,因为存在价格差,人们从实体书店查询到需要的书籍后并不购买,而是将钱花到了电子平台。可以说,实体书店的功能从“销售”转变为“展示、查询”,长此以往,实体书店利润下滑,无力承担高昂的房租等运营成本,只能选择倒闭、关门。

实体书店与电子书店发展势头的此消彼长,并不代表实体书店就要退出历史舞台。书店除了产生经济行为,也有为民众提供公共文化服务的功能。可以说,实体书店不仅是人们的心灵栖息之地,也反映着一座城市的底蕴。

数据显示,“北京每万人拥有实体书店不到1家,这一指标明显低于伦敦、纽约、东京、巴黎等世界城市”,面对这种发展困境,《实施意见》的出台为实体书店的发展指明了方向。

其实,早在2016年,北京市就拿出1800万元扶持资金支持京内71家实体书店发展。此次出台的《实施意见》不仅从税收等各方面给予政策支持,更是对准实体书店的经营“痛点”,破除阻碍实体书店发展的壁垒。

《实施意见》指出,鼓励实体书店参与图书节等各种品牌文化活动,为读者提供图书推荐、名人讲座、读书沙龙、读书会、读者见面会等服务。这一措施不仅能让实体书店提供公共文化服务的功能更加突出,也为书店提供了多种发展思路。不囿于图书销售这种单一盈利手段,实体书店通过打造文化氛围,提供多种增值服务,延长读者停留在书店的时间,来激发读者的消费需求。

差异化是实体书店生存并发展壮大的重要手段。《实施意见》指出,“鼓励各类出版机构开办特色读者互动体验馆”、支持中小书店向“专、精、特、新方向发展,细分市场,强化特色服务”。

推动实体书店发展,应对的是实现全民阅读的渴望。信息时代,碎片化阅读让人们的生活变得越来越有趣,而与此同时,付出的是思维延续性降低、专注力下降的代价。激发人们随时走进一座书店的欲望,鼓励实体书店的发展,打造15分钟公共阅读服务体系,建设“一区一书城”让书香成为人生的底色,让书店成为城市的底蕴。

□梅堂(媒体人)

