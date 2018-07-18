北京遇入汛最大降水雨量占全年1/6 将迎桑拿天

原标题：北京遇入汛最大降水 雨量占全年1/6

昨日上午，北京西单附近，市民雨中边骑车边整理雨衣。新京报实习生 陈婉婷 摄

昨日，故宫，游客在雨中排队游览。新京报记者 浦峰 摄

密云水库蓄水量创1999年以来新高；未来一周最高气温均超30℃

新京报讯 北京入汛以来最大降雨主要降水过程昨天后半夜结束，本轮降水雨量占全年降雨量六分之一。目前预计，这次降雨结束后，北京将迎来“桑拿天”，未来一周最高气温均超30℃，其中，周末最高气温达到35℃。

密云水库蓄水量创历史新高

昨日北京降水持续。15日20时至17日17时降水量（毫米）显示，北京平均降水量98.1，城区平均降水量123.1，东北122.0，西南92.2，东南72.2，西北58.2。

北京降雨量超过50毫米的站共334个（共453个），其中210个站降雨量超过100毫米，15个站超过200毫米，2个站超过300毫米，这两站均在密云。最大降水量在密云西白莲峪，达347毫米。

此外，记者从市水务局了解到，截至昨日18时58分，密云水库水位达到146.31米，蓄水量22.004亿立方米，水库水位和蓄水量均创1999年以来历史新高。这也是密云水库蓄水量时隔二十年再次突破22亿立方米。

记者了解到，此次蓄水量增加，主要源于汛期以来的降雨。此外，随着南水入京，北京供水主力已由密云水库转向南水，出库量大幅减少。

北京市气象局表示，从15日20时至昨日16时，也就是44个小时内，北京下了全年六分之一的降水量。据悉，北京常年年降水量一般在600至700毫米之间。

未来一周将迎“桑拿天”

这场雨什么时候结束？预报显示，主要降雨过程昨天后半夜结束。但今天天气阴沉，彻底看到太阳得等到明天了。这次降雨结束后，北京将要迎来“桑拿天”。未来一周北京地区最高气温均超30℃，其中，周末最高气温达到35℃。

中央气象台预报显示，17日夜间至18日早晨，河北东北部、北京大部、天津北部等地有中到大雨，其中，北京北部、河北东北部局地有暴雨或大暴雨，上述地区累积降水量20-50毫米，局地80-120毫米；最大小时降水量30-50毫米，局地70毫米以上。

■ 部署

蔡奇指挥调度北京防汛工作

昨晨7时50分，市委书记蔡奇来到市委值班室，通过视频系统连线市防汛抗旱指挥部以及西城、海淀、丰台、顺义、怀柔、密云等区和市应急办、市气象局、市排水集团等单位，详细询问防汛抢险情况，指挥调度防汛工作。蔡奇指出，要始终把人民群众生命财产安全放在第一位，党员干部和群众在一起，群众在哪里，党员干部就要在哪里。下午，市委副书记、市长陈吉宁赴通州区检查防汛工作。

蔡奇指出，广大党员干部要冲在防汛第一线，随时掌握情况，及时处理突发问题，重要点位要有人值守。要加强巡查，多去漏雨的居民家中看看，把关心送上门。排水集团要全力以赴，对群众发现、投诉的严重积水点集中力量及时处理。

蔡奇要求，要及时抢修，启动临时供电设备，确保居民基本生活需要。针对怀柔、密云已转移村民，蔡奇要求，险村险户群众要转得出，住得下，生活得好；要注意防范地质性灾害及暴雨后产生的次生灾害，防范塌方、泥石流发生，断水、断路要第一时间抢修好，确保群众正常生活、交通干道通行；汛期未过，汛情未过，所有干部都要到村里去，和群众在一起，组织好村域区域防汛抢险工作，做到防汛措施无死角；要抓紧抢通国道，做好交通引导工作，确保过路车辆安全；要做好滞留游客的服务，加强农家乐和民俗村的管理。

蔡奇强调，在市防汛抗旱指挥部的统一调度下，气象预报要发挥参谋助手作用，进一步加强会商研判。要运用好科技手段，与当前趋势预报相结合，全市各级部门对预警工作不可麻痹大意，不管雨大雨小，工作不可有丝毫放松。气象局要及时发声，做好预报预警服务。

蔡奇最后强调，市委常委、副市长要带队到基层检查，尽快排除灾情险情，确保安全度汛。要做好暴雨过后地质灾害、次生灾害的预防工作，防止北部山区、城市工棚土墙等发生塌方、倒塌。要高度重视密云、怀柔等受灾地区恢复生产、重建家园工作，防止出现疫情，救灾物资要及时调拨到位，市专项资金要做好保障工作。

昨天下午，陈吉宁冒雨赶赴通州区检查一线防汛工作。在大营村保障房项目施工现场，陈吉宁要求严格施工规范，提防安全事故，遇强降雨天气按规定暂缓作业。

■ 现场

暴雨中的密云西白莲峪村

雨下了三天。

气象信息显示，北京降雨量超过300毫米的气象站共两个，均在密云。其中最大降水量在西白莲峪村，达348.5毫米。

积水顺着山体直泻而下，原本干涸的附近河流很快被灌满，路面塌陷后变身河道，村民的车辆被冲出70余米，33名游客被困……

昨夜11时30分，雨依旧未歇。因为转移及时，此次“发大水”未出现人员伤亡情况。“三天没合眼了，再奋斗一晚，安全度过到18日早晨，问题就不大了。”村委会工作人员说道。

干涸的河道灌满泥水

暴雨是从15日夜间开始下的。

水混着石头沿河道从山上倾泻而下，白河水位暴涨——这条河流迎20年来最大洪水。很快，山体垮塌，琉辛路k24+500路段拱涵冲毁，约70米路段损坏。

沿着白河至白马关河方向，向北50公里处，即可看到冯家峪镇西白莲峪村的两个牌楼。

这是此次北京降雨量最大的村庄。据密云区气象台消息，16日0时许到17日19时许，村子降水量达348.5毫米。

村民刘亚英回忆，房屋旁边原本干涸的河道，很快就灌满从山里冲出来的泥水。“河水漫到路上，家里的水也漫到膝盖，一直在往外舀水，都没敢休息。”

“这条河流已经干涸四五年了，此次暴雨把多路段下层石块和沙土冲走，路面塌陷，水沟也变宽了。”另一名村民介绍。

雨越来越大，16日凌晨4时许，村民代表李秀玲赶紧找另一位村民代表赵伯清商量，想带村民撤往不远处的避险点——防震棚。上个月初，村里刚组织村民进行防汛避险演习，大家对逃离路线都很熟悉。

赵伯清挨家挨户通知村民。其中一户家里常年住着一位腿脚不便的78岁老奶奶，平日里小辈都在外上班，只有保姆陪伴，他赶紧搀扶着老人。

“他拍门说赶紧走，路被冲断了，我们一路上啥也看不见，就听到河道里大石头撞来撞去，跟过火车似的轰隆隆响。”刘亚英回忆。

路面塌陷3人坠河

不到半小时，村民们就转移到了高处的防震棚。

最后被通知的是郭秀莲家。她不常在村里住，这次带着两个女儿女婿、孙子孙女共9人一起回来避暑过周末，没想到遇上大暴雨。

赵伯清回忆，他刚走到郭秀莲家，就看到她家的红色小轿车被漫到路面的河水冲走了，“冲出去70多米，最后撞到树上才停下来。”

“让他们等我看下路再跟出来，可能太心急了，我刚看完路他们就出来了。”他说，柏油路突然塌陷，自己和郭秀莲的大女婿以及2周岁的小孙女掉入河水，瞬间就被淹没。“我抓住一个碎石板，头冒出水面，看到小女孩被爸爸顶出水面，就赶紧接住，用力把她甩到路面一处沙地，又去拖她爸爸。”

赵伯清说，整个过程中，小女孩的母亲带着12岁的哥哥，一直守在旁边。“让他们带小孩赶紧跑，别到时候都陷进去，但他们不愿意走，还伸手来拉”。

16日6时许，为防止道路损毁后被阻隔在防震棚中无法补给，村民们决定再转移到村委会，随后又转移到温家村新村——这是最靠近山谷的一个自然村，2013年因区里泥石流搬迁政策，大部分村民搬迁到附近一处高地，仅剩十几户仍住在旧址。

消防人员趟河救援

昨日，进村道路仍有十余处坍塌，多处树木、电线杆倒地。其中一处原本宽6米的柏油马路变身河道，湍急的河水中夹杂着碎块。

沿路还有被冲毁的农作物和残破的塑料大棚以及沿岸种植的木耳菌棒。“这些木耳菌棒和大棚里种植的金瓜、丝瓜等都是村里的扶贫项目。”村民介绍。冯家峪镇镇政府宣传部工作人员付新华也说，这些农作物长势非常好，今年已经收了一茬，再过一段时间就能收第二茬，没想到全被冲毁。

被困的还有33名游客，其中一人为孕妇。他们此前在村里最深处山谷的农家乐“鹿鸣山居”游玩。因道路垮塌，直到17日中午获救。

17日9时20分，消防车抵达村口时，积水仍顺着山体直泻而下，前往鹿鸣山居路面严重下陷，多处被冲毁，消防官兵穿戴救生衣，携带救援绳索、卫星电话徒步6公里，穿过3处急流，于一小时后抵达现场。

“看见你们真是太好了！”鹿鸣山居门口，被困者们说道。消防官兵为年老者及孕妇穿戴好救生衣，“道路长时间被冲刷，地基十分不稳，随时有可能再次塌方。”

安全转移要经3处塌方路段，最长的一处彻底断为两截，唯一的通道仅是一段塌方后的断路，并被大水淹没，无法制作救援支点，指挥员选派一名官兵冒着湍急的河水先行渡过，用身体作为支点，确保救援工作顺利开展。

3小时后，33人全部被安全转移。

释疑1

此次降雨为何持续时间长？

中央气象台首席预报员张芳华表示，华北地区本次强降水过程具有持续时间较长、阵性特征明显、局地雨强大、累计降水量大的特点。本次降雨从15日夜间开始，一直持续到17日。局地强降雨主要分布在平原与山区过渡地带，即密云、怀柔、昌平、石景山至房山一带。

为何降雨持续时间长、强度大？张芳华表示，首先，副热带高压位置偏北，与西北地区东移的高空槽在华北平原一带形成强盛的低空急流，为降水提供了充沛的水汽条件和动力条件。其次，副热带高压相对稳定，受其阻挡，高空槽加强且移动速度缓慢，造成降雨的持续时间长、强度大。另外，华北地区处于高温高湿的对流不稳定环境中，对流发展旺盛，因此降水效率高、短时雨强大。最后，北京地区三面环山，沿山地区地形的抬升对降雨也起到增强作用。

国家气候中心监测显示，2018年华北雨季于7月9日开始，较常年（7月18日）偏早9天。

释疑2

回龙观等地为何积水严重？

此次降雨，部分地区仍出现“看海”情况，其中，回龙观及西二旗区域一度积水断路。对此，刘洪伟解释，该地区短时雨强较大，加上区域内基础设施不够完备，如排水管线不配套等，综合影响造成此次积水。目前已与规划部门一起对该地区提升防汛能力进行研究。

如何防止再次发生严重积水？市防汛办相关负责人表示，雨强较大时，难免出现积水。雨前会对易积水点位提前布控，有积水情况会及时抢险。

此次积水点主要分布在城区南部及平原郊区，这也是后期工作重点。汛后会根据发生积水的点段，分析原因，从规划、工程等多方面制定方案，推进积水点治理。

释疑3

密云为何成本轮暴雨中心？

北京市气象台发布降水量显示，全市2个降水量超过300毫米的站均在密云。此轮降雨中，密云白河还发生了1998年以来最大洪水，市水文总站16日发布今年北京首个洪水预警信号。但5小时后，根据监测数据，白河张家坟水文站流量就由1300立方米每秒降至233立方米每秒。

对此，市防汛办新闻发言人、总工程师刘洪伟解释，这属于自然散流。短时雨强较大导致短时径流量较大，但由于降雨时间短，持续时间不长。也就是说，洪峰很快过去，这也是北京的一个特点。

密云为何成为本轮暴雨中心？

北京地区年降水量分布不均与地形关系密切。由于来自北京东南的暖湿空气受燕山、太行山的抬升，在山前迎风坡往往形成多雨区，而背风坡则形成少雨区。

也就是说，北京地区暴雨中心多发区沿燕山、西山的山前迎风带分布，山区的山地形势对暖湿空气的上升运动有增强作用，因此会促进云的发展，降水也会大一些。

本轮降水过程中，超低空急流和地形的共同作用，导致暴雨落区主要出现在西部和北部山前一带。15日23时以后，边界层的西南气流明显加强为超低空急流。在超低空西南急流和地形的共同作用下，西部和北部山前一带的动力和水汽条件更有利于出现强降水，房山的东南部山前和密云的南部山前一带出现暴雨和大暴雨。

释疑4

易积水点治理后情况如何？

每年汛期后，北京会治理一批易积水点，一般会涉及前一年积水严重的地区。例如，2016年北京曾集中研究治理积水严重的下凹式立交桥。

此次持续降雨中，这些往年易积水点情况如何？刘洪伟介绍，经过多年河道、管线治理及城区泵站升级改造，治理后的积水点在同等降雨条件下有所改善，积水能够减轻或消除。

上述负责人介绍，城市排水是一整套系统，雨水需要顺畅地进入管线，从而排入河道。如果只改造某一部分，比如泵站，但雨水在管线内积压，无法成功排出积水。反过来，如果河道内水较满，管线内雨水也无法顺利排出，仍会造成积水。

例如2017年“7·20”暴雨中，丽泽桥桥区及京港澳高速南岗洼路段曾因积水导致双向断路，此后丽泽桥区附近建设3万立方米蓄水池，并加高丰草河堤岸，这样可增加桥区调蓄能力，并降低河水漫溢风险。

释疑5

北京7月下旬为何多降雨？

2012年北京“7·21”，全市平均降雨量为170毫米，城区平均为215毫米。2016年7月19日至20日，北京全市、城区平均雨量超过“7·21”暴雨平均降雨量。至昨日，今年北京入汛以来最大降雨还在持续。最新预报显示，18-21日，西北地区东部、华北北部、东北地区北部等地还将出现一次降雨天气过程。

为何每年7月中下旬北京多降雨和大雨？

气象部门表示，每年7月下旬到8月上旬是我国北方降雨达到高峰的时期，也叫“七下八上”主汛期。从我国的雨季分布情况来看，全年降雨量主要集中在“七下八上”主汛期的地区有华北地区、黄淮地区、东北南部以及位于黄土高原的陕、甘、宁部分地区。

我国北方的“七下八上”之所以降雨频发，与西太平洋副热带高压的位置有密切关系。西太平洋副热带高压是太平洋上空的半永久性高压环流系统，对我国天气气候有着重要影响，是向我国大陆输送水汽的重要天气系统，可以说我国降雨带的南北移动与副热带高压的季节性活动是形影相随。

每年7月底到8月初，副热带高压的中心线北移越过北纬30度，环绕它西侧外围的暖湿气流把洋面上的水汽源源不断地向北方陆地输送，为华北、东北和京津地区的强降雨打下了良好基础，这股暖湿气流一旦与东移南下的冷空气相遇就会给这些地区营造一场大范围的降雨过程。如果副热带高压的主体继续向北扩张，覆盖到京津地区，随之而来的便是潮湿闷热的桑拿天气。

新京报记者 张彤 邓琦 裴剑飞 左燕燕 信娜 实习生 王雨晴 刘名洋

责任编辑：张玉