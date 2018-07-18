人民日报：青年干部沉住气方能成大器

原标题：沉住气方能成大器（人民论坛）
王 伟
“沉住气”是一句老话，提醒人们遇事应沉着冷静、切勿急躁。青年干部思路活、热情高、干劲足，却也常常要面对挫折的考验、成长的烦恼，尤须注重砥砺意志品格，强定力、增韧性、沉住气。
沉住气，并不是说抛弃朝气、锐气、志气，而是要大事前有担当、逆境时有襟怀。这是一种境界格局，遭遇困难挑战还能保持一份气定神闲，处理难题便能举重若轻；这是一种心性修养，“猝然临之而不惊，无故加之而不怒”，让人宠辱不惊、从容面对成败。对于奋进在新时代的广大青年干部来说，要想登高望远、办成大事，就得涵养那么一股沉稳气质。
有的青年干部时常浮现种种躁气，十分值得警惕。比如，有的做事急于求成，喜欢意气用事，事与愿违后，又常心浮气躁，甚至撂挑子；有的觉得别人提拔快就内心失衡，摆不正心态，抱怨“冯唐易老，李广难封”；有的眼高手低、自以为是，傲气十足，大事做不来、小事不愿做……凡此种种，堪称成长路上的“绊脚石”。
潜心静气方可行稳致远。对于青年干部来说，自觉祛除浮躁之气，激发沉潜的力量，每一天都坚持、每一步都走稳，那么就算小事也能成就非凡意义。“太行赤子”李保国说，“老百姓需要什么，我就研究什么”。他每年用200多天扎在山区，努力寻找适合太行山的经济作物，致力于让群众尽早脱贫致富，最终成就了不平凡的业绩。耐得住寂寞、挡得住诱惑、沉得下心来，就能一步一个脚印地扎实发展，成就自己的梦想。
沉住气要求肯历练。好干部不是自然而然产生的，既要靠组织培养，也要靠自身努力。习近平总书记指出，从干部自身来讲，个人必须努力，这是干部成长的内因，也是决定性因素。青年干部怎样成长为一名好干部？善学习、肯历练正是关键所在。虚心学习、勤于行动，不惧艰险、不畏辛劳，多从实践中汲取经验、经受磨炼，才能加速成长，抵达“不畏浮云遮望眼”“每临大事有静气”的精神境界。
“宰相必起于州部，猛将必发于卒伍”。基层是青年干部历练自己的大舞台，学习本领的大课堂。不经历风雨、怎能见彩虹，常去基层“墩墩苗”，才能让视野更开阔、让心性更朴实。更重要的是，青年干部在基层汲取群众智慧、掌握群众语言，能够在摸爬滚打中经风雨、长见识、增才干。这种泥土气、农家气、田园气，必将为人生远航注入踏实、务实的正能量。
青年干部攀爬成长的阶梯，有困难并不可怕，关键是面对困境的心态。气定则心定，心定则事圆。沉住气、多努力，本领就能越来越强，肩膀也将越来越能担当。
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