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中国援建菲律宾桥梁项目开工 菲总统出席仪式

中国援建菲律宾桥梁项目开工 菲总统出席仪式
2018年07月18日 04:16 人民日报
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　　原标题：中国援建马尼拉帕西格河桥梁项目正式开工

　　据新华社马尼拉7月17日电  （记者袁梦晨、王羽）由中国援建的帕西格河桥梁项目17日在菲律宾首都马尼拉正式开工，菲律宾总统杜特尔特、中国驻菲大使赵鉴华及多位菲内阁部长出席了开工仪式。

　　杜特尔特在开工仪式上说，十分感谢中国政府对菲律宾的援助及支持，帕西格河上的两座桥梁建成后，不仅当地的交通环境可以得到改善，帕西格河的运输能力也将提高，还可以打造一个高效可靠的交通网，并以此推动马尼拉市的经济发展。

　　此次开工建设的两座帕西格河大桥将能有效缓解马尼拉市的交通拥堵现象。大桥由中国路桥工程有限责任公司总承建，工期均为30个月。

责任编辑：刘德宾 SN222

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