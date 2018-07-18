人民日报：中国偷窃美国技术吗 这是彻头彻尾谎言

原标题：中国偷窃美国技术？谎言！

李 永

“中国偷窃美国技术”是美国编造的一个彻头彻尾的谎言。谎言上升为所谓的“经济侵略”，危言耸听。美国试图通过扭曲事实，把中国的科技发展包装成“对世界的威胁”，其妖魔化中国、蒙蔽世界的目的一目了然。试想，如果中国的科技发展要靠偷窃美国的技术，能发展到今天吗？

中国是世界第二大国际专利申请国，3年内有望超过美国。据世界知识产权组织（WIPO）发布的2017年全球各国申请注册国际专利的数据，中国2017年在WIPO“专利合作协定”（PCT）框架下的国际专利申请量较2016年增加13.4%，总数达48882件，超过日本，跃居第二位，仅次于美国。中国的大多数专利申请来自数字通信领域。据WIPO称，中国是唯一一个申请数保持两位数增长的国家。

中国国内专利申请量已位居世界第一。根据WIPO于2017年12月发布的年度报告，中国国家知识产权局在2016年受理的专利申请量就达到了130万件。这一数字超过美国、日本、韩国和欧洲专利局的总和，位列全球第一。其中，原属地为中国国内的申请占90%，国外的占10%。

中国研发经费投入持续增加。2017年，中国研发经费投入占GDP总额的2.12%，投入总量为17500亿元，比上年增长11.6%。这有效支持了中国的技术创新体系。从研发活动主体看，2017年企业研发经费为13733亿元，比上年增长13.1%，连续两年实现两位数增长；政府属研究机构和高等学校研发经费分别为2418.4亿元和1127.7亿元，比上年各增长7%和5.2%。2017年中国基础研究经费为920亿元，比上年增长11.8%；基础研究占研发经费的比重为5.3%。研发经费投入为中国技术发展提供了强劲动力。

中国每年对外支付的知识产权使用费逐年增加。2017年，中国对外支付的知识产权使用费达到286亿美元，比2001年加入世贸组织时增长了15倍之多。美国彼得森国际经济研究所尼古拉斯·拉迪研究显示，中国为使用外国技术而支付的许可和使用费排名全球第四，高于日本、法国、英国、加拿大、德国、新加坡、韩国和印度。

中国已成为技术转让国。据国家外汇管理局最新数据，2017年我国知识产权使用费出口额为47.86亿美元，同比增长311.5%，增速居国内服务贸易之首。知识产权使用费出口额的增长，表明中国开始从技术使用者向技术生产者转变，从世界工厂转变为创新大国，是中国实施创新驱动发展战略、不断强化知识产权创造、保护、运用的重要体现。

中国企业是中国技术进步的推动者和引领者。世界知识产权组织3月21日发表的报告显示，华为以4024件专利申请量首次位居第一位，中兴通讯以2965件专利申请数紧随其后，排名第三的是英特尔，达2637件。进入前十的中国企业还有京东方，专利申请数1818件，位居第七。上榜前50位的中国企业共10家，还有华星光电972件，列第十八位；腾讯560件，列第三十二位；宇龙计算机517件，排名第三十四位。

上述事实表明，中国的技术进步和发展动力来自于自身的创新发展制度和体系。中国与世界各国的科学和技术互动关系是良性的、互相促进的，指责中国偷窃美国技术纯粹是无稽之谈。

（作者为中国国际贸易学会专家委员会副主任）

责任编辑：刘德宾 SN222