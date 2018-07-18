人民日报:防止执法中借人性化之名“以情代法”

原标题：从处罚瓜农醉驾说开去（论法）

近日，河南郑州交警在例行查处交通违法行为时，发现一名瓜农醉驾，遂决定依法对其拘留。但在了解到醉驾者离异，且独自照料其患病孩子、生活颇为不易时，交警便让其先回家料理好家事，隔日再来接受处理。同时考虑到天气炎热，拘留后一整车西瓜极可能烂掉导致血本无归，交警们便合力将整车瓜全部买下。这一暖心的执法之举，赢得众多网友点赞。

按正常思维，醉驾者违法醉驾，遭到依法惩处理所应当；而因受处罚所带来的生活困扰和经济损失，也理应由自己负责。然而，郑州交警却并未拘泥于固有思维，在坚守法律底线的前提下，想方设法化解醉驾者的家庭困境和潜在损失。

这既让违法者受到法律惩罚，维护了法律的权威刚性；又在法理之外兼顾了情理，让人感受到人文关怀的脉脉温情。正如一位网友评论：“都说法不容情，但这种人性化执法方式，却让人感受到法律的‘道是无情却有情’。”

法治所追求的精神内涵，正在于为了塑造人性而立法，为了修复人性而司法，同时也体现在为了扶持人性而执法。

近年来，执法部门不断革新执法方式，类似的“人性化执法”举措屡见报端，向社会传递着正能量，体现了执法者的文明进步，展示着社会治理模式的与时俱进。事实上，人性化执法的“润物无声”“循循善诱”，能让社会公众在感受法律的威严和神圣的同时，也感受到法律所固有的“温情”和“体恤”，既可以让当事人体会到执法者的善意，又能让其更加相信法律的公正，更好地实现社会效果和法律效果的统一。

当然，在提倡“人性化执法”的同时，也应注意“人性化执法”绝不是“妥协性执法”。“人性化执法”只是倡导的执法方式，其目的是为了达到更好的执法效果，而并非法定的方式。因此，不能因为提倡人性化执法，就在执法过程中打折扣、搞妥协，进行选择性执法或降低标准执法，从而弱化执法的力度、职能和原则。

执法作为法律授权的强制行为，严格依法执法是刚性要求，而人性化则是其柔性要求，两者相辅相成、刚柔相济，才能相得益彰。但柔性要求必须服务于刚性要求，要防止执法过程中搞人情执法，甚至借“人性化”之名，行“以情代法”“情大于法”之实。

执法者的言行举止，犹如一把标尺，既注解着法律的庄严神圣，也丈量着国家的规范文明。在执法中既坚守法律的“铁面无私”，又充分发扬人性化的“柔情似水”，需要执法者常怀公平公正之心、恪守为民服务情怀，才能让法律既有“力度”，又有“温度”。

责任编辑：刘德宾 SN222