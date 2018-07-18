人民日报：续写“八八战略”新篇章

原标题：续写“八八战略”新篇章

本报评论员

思想决定事业格局，战略引领发展未来。

15年前，时任浙江省委书记的习近平同志聚焦“如何发挥优势，如何补齐短板”两个关键问题，全面系统阐释浙江的八个优势，提出改革发展的八项举措。作为谋篇布局、开篇破题的大文章，“八八战略”是引领浙江发展的总纲领、推进浙江各项工作的总方略，为推动浙江经济社会发展提供了科学指南，其精神实质对全国各地区的改革发展也有着重大指导意义。

“八八战略”的成功实施，充分彰显科学思想的引领力量。15年前，资源高消耗、产业“低散乱”、体制性素质性瓶颈显现，这些“成长的烦恼”让浙江发展面临历史关口。把握体制机制、块状特色产业、城乡协调发展等八个优势，提出不断完善社会主义市场经济体制、走新型工业化道路、打造“绿色浙江”等八项举措，“八八战略”犹如一把“金钥匙”，开启了深化经济转型升级、统筹城乡区域协调发展、优化发展环境和生态环境的通达道路。今天的浙江，在体制机制活力、开放程度、经济发展和人均收入水平、生态文明和社会文化建设等方面都已成为全国领先的省份之一。浙江的难题也是中国的难题，浙江的突破也是中国的突破。“八八战略”充分证明，习近平新时代中国特色社会主义思想具有深厚理论基础、实践基础、群众基础，是指引党和国家事业发展的强大思想武器和行动指南。

“八八战略”的成功实施，充分见证久久为功的实干力量。从“功成不必在我”的为政境界，到“甘于做铺垫之事”的政绩观，再到“抓落实如敲钉子”的落实方法，习近平总书记向来对真抓实干、务求实效高度重视。八个优势、八项举措，对准浙江的长项、短板、痛点，体现出鲜明的问题导向、务实品格和实干精神。浙江广大干部群众以“八八战略”为重要遵循，一张蓝图绘到底，一以贯之谋发展，一任接着一任干，推动浙江经济社会发展取得了历史性成就。“八八战略”不仅是战略上的定盘星、指南针，也从战术上指明了干事创业所需要的干事态度和工作方法。续写“八八战略”新篇章，就要坚决贯彻落实党中央决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，用新发展理念统领发展全局，脚踏实地团结奋斗，久久为功一抓到底，用实干与担当绘就人民群众美好生活的幸福底色。

干在实处永无止境，走在前列要谋新篇，勇立潮头方显担当。走进新时代的浙江，致力推进“八八战略”再深化、改革开放再出发，百尺竿头开启新征程、演绎新精彩。从“千万工程”到乡村振兴，从“腾笼换鸟”到供给侧结构性改革，从“平安浙江”到“平安中国”，从实践“两山”理念到建设“美丽中国”，在之江大地，在万里神州，更宏伟的蓝图已经擘画，更伟大的成功还在孕育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不负新使命、激发新作为、书写新篇章，我们一定能夺取全面建成小康社会的伟大胜利，为实现民族复兴凝聚磅礴力量。

责任编辑：刘德宾 SN222