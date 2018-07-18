人民日报：加强律师行业党建 促进律师事业发展

原标题：加强律师行业党建工作 促进律师事业发展

本报记者 魏哲哲

律师行业加强党建工作，就是崇尚宪法、维护法律

今年7月1日，在中国共产党97岁生日之际，第九届全国律师代表大会第二次会议召开。其中一项重要内容，就是修改《中华全国律师协会章程》，将加强党的建设工作写入章程。

“党建工作写入全国律师协会章程，是加强律师行业党建工作的重要举措。” 全国律师行业党委委员、中华全国律师协会副会长吕红兵介绍，章程增加“本会接受中国共产党全国律师行业委员会的领导，组织开展律师行业党的建设工作”的条款，强调律师行业党委对律师协会的领导关系，明确了律师协会党建工作的职责。

今年3月11日，第十三届全国人民代表大会第一次会议审议通过《中华人民共和国宪法修正案》。此次宪法修改，充实坚持和加强中国共产党全面领导的内容，将“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写入宪法。“在此背景下，律师行业加强党建工作，就是崇尚宪法、维护法律，必须履行义务，行使职责。”吕红兵表示， 这是政治要求和法律义务，也是法治思维和法治方式的重要内容。

律师是国家法治建设不可或缺的重要力量。2017年10月26日，司法部党组决定成立中国共产党全国律师行业委员会，负责指导全国律师行业党的建设工作，进一步加强新形势下律师行业党的建设工作。

“在司法部和全国律师行业党委的指导和推动下，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团以及435个地市均成立了律师行业党组织，实现了律师行业党组织在地市级以上的全覆盖。”司法部相关负责人介绍，截至2017年底，全国共有执业律师36.5万多人，比2016年增长11.5%，其中党员律师11.7万多人，比2016年增长了18.2%，党员律师的增长率比律师总人数的增长率高出6.7个百分点。

“要积极推进党的组织和党的工作在律师行业有效覆盖，加大律师党员发展力度，注重把优秀青年律师、骨干律师吸收入党，为律师事务所党建工作增添新的动力。” 司法部副部长、全国律师行业党委书记熊选国表示，要重视发挥律师事务所的基础管理作用，坚持以律师行业党建工作的实际成效引领推动律师队伍建设，促进律师事业发展。

党建为行业健康发展提供了坚强保障

在吉林泉成律师事务所，不少困难、弱势群体一进门就奔着党员示范岗过去。

“党员律师在公益法律援助方面承担了更多社会责任”，吉林泉成律师事务所党支部书记赵春芳介绍，作为贫困县的律师，不仅自己多次义务代理涉及妇女儿童及残疾人权益的案件，律所也与全县111个社区和村委会签订公共法律服务合同，除省政府购买公共法律服务的30家外，其余都是免费提供法律咨询和法律服务。

群众心中有杆秤。“我们全所11名专职律师，其中党员律师4名。规模不大，能有不小名气，靠的就是为弱势群体提供法律援助，关注民生、奉献社会的精神。党建工作需要实实在在贯穿在具体工作中。” 赵春芳介绍，党员律师带头参与公益事业，经常组织下乡宣传，利用村里赶大集的时机，“摆摊设点”，为农民工、妇女儿童等群体提供法律咨询，进行法律扶贫。

“我们要做传播正能量的排头兵。” 扎根青藏高原的党员律师王延辉，用法律专长捍卫公平正义、化解矛盾，被人们称为“困难群体代言人”。

有一次，王延辉律师接到了数十个农民工的电话，倾诉的都是同一工资拖欠问题。马某等262名农民工经包工头介绍到高速公路土建工程项目部打工。完工后，发包单位和承包单位发生经济纠纷，马某等人的工资也没法拿到。200多名农民工多次找到发包和承包单位讨要工资，均被拒绝。他们又进行上访，寻求相关部门帮助，甚至多次与发包单位发生冲突。

王延辉律师接待了马某等农民工代表，并为其提供法律援助。一方面对农民工进行安抚；另一方面先后12次找到了发包单位以及相关人员协商。在律师的不懈努力下，各方最终达成一致意见。单位将农民工的工资款全部转交由民工法律援助工作站委托发放，农民工的权益得到了很好维护，社会矛盾也得到了及时化解。

记者了解到，近年来，近千名律师党员参加“1+1法律援助志愿者行动”“同心·律师服务团”等，到西部无律师或律师资源严重不足地区开展法律援助活动，扎根西部，服务群众。各地普遍创建律师行业基层党组织示范岗、律师党员先锋岗等，组织律师党员深入社区、乡村、学校、企业等，为人民群众特别是老年人、残疾人、妇女儿童、农民工等社会弱势群体提供公益法律服务，将法律服务送到人民群众身边，将法治精神传播到社会各个角落。

党建凝聚起律师工作的向心力，为行业健康发展提供了坚强保障。“要通过加强党的建设推动实现律师事业经济效益和社会效益的双丰收。”司法部部长傅政华表示，要大力加强律师行业党的基层组织建设，做到哪里有律师，哪里需要做工作，党的基层组织就跟进到哪里，使党的组织成为律师行业的坚强战斗堡垒。

高悬法纪明镜，加强律师队伍建设

“先后提出《关于出台〈陕西省律师执业条例〉的议案》《关于法官与律师良性互动的建议》等议案建议23件，其中《陕西省律师执业条例》已列入省人大立法计划……”连任陕西省第十二届、十三届人大常委会委员的韩永安律师，对履职工作如数家珍。

如今，律师参与公共事务，服务法治建设方面作用越来越突出。“律师党员广泛担任各级党委政府和各类企事业单位法律顾问，围绕‘一带一路’建设、乡村振兴战略等，提供优质高效的法律服务。”司法部相关负责人介绍，律师行业各级人大代表、政协委员共7827人，比上届增加1939人，相当一部分是律师党员，为全面依法治国、推动国家治理体系和治理能力现代化作出积极贡献。

韩永安说，伴随着律师队伍的壮大发展，个别律师违规违纪的问题也不时出现，需要进一步加强规范，才能更好地维护当事人和人民群众的合法权益。

去年3月，全国律师协会维护律师执业权利中心和投诉受理查处中心在北京挂牌成立，成为律师协会维护律师权益，规范律师行为的重要平台。记者了解到，2017年，共对48家律师事务所和194名律师作出行政处罚，对95家律师事务所和417名律师作出行业处分。

不过，实践中，对违法违规会员依法依规实施行政处罚和行业惩戒，往往忽略了对党员律师或者律师事务所党组织的党纪处理，从而影响了党组织的执纪监督和政治引领作用的发挥。针对这种情况，此次章程的修订，增加“个人会员是中国共产党党员的，或者团体会员设立党的组织的，律师协会应当建议其所属党组织依纪依规处理”，强化了党员律师和律师事务所党组织的党性观念和纪律意识。

“新时代律师行业的发展需要加强律师队伍建设，需要准确执纪严管厚爱。”司法部相关负责人表示，对党员律师违纪违规的“双处双罚”，让律师心中高悬法纪明镜，使党管律师不再是抽象的原则。

责任编辑：刘德宾 SN222