人民日报海外版：读懂国际社会的人心所向

读懂国际社会的人心所向（望海楼）

正 楷

《 人民日报海外版 》（ 2018年07月18日 第 01 版）

7月16日这天，中国国家主席习近平见了三拨客人。一是欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克，二是联合国教科文组织总干事阿祖莱，三是世界银行行长金墉。他们头衔中的“欧洲”“欧盟”“联合国”“世界”，代表着世界性影响力。他们分别来自政界、教科文界、经济界，身份不同，来华任务各异，但在与习主席的会见中，却都不约而同谈到一个共同话题：维护多边主义。

图斯克和容克代表欧洲和欧盟。他们表示，欧盟和中国都致力于多边主义，都主张维护以规则为基础的国际秩序，在相互尊重基础上处理国家间关系，通过多边协商完善多边贸易体系。阿祖莱代表联合国教科文组织。她说，当今世界，孤立主义、单边主义抬头。国际社会应开放包容，坚持多边主义、坚持对话交流，这也是全球治理的重要内容。金墉代表世界银行。他表示，在全球化时代，各国都不能闭关自守，都要遵守规则。世界银行赞赏中方支持多边主义和经济全球化，支持世界银行增资和股权改革。

他们的观点，不是因为到了中国才有。相比中国，他们所在的地区和组织，更早享受到多边主义、自由贸易、国际规则的好处，更渴望保护它们。国际要员中，持多边主义立场的，也远不止他们四人。翻阅世界媒体报道，就不难发现，一段时间以来，在个别国家出现内顾倾向、贸易保护主义抬头的形势之下，维护多边主义的正义之声如潮而来，这是国际社会的民意。

怎么看待和预判世界范围内的这场逆流与潮流之争？关键是看人心所向。习主席说，人心是最大的政治。这一重要观点，不止适用于中国，也适用于世界。

第一，要读懂世界的人心。反对单边主义、保护主义、贸易霸凌，维护多边主义、自由贸易、国际规则，这是世界的人心。大量国家和地区，如加拿大、日本、欧盟等等，都对美国四处发起贸易摩擦不满。图斯克、容克刚在中国释放完欧中经贸合作暖意，后脚就去了日本，在东京签署日本与欧盟经济伙伴关系协定（EPA）。中国、日本和欧洲都承受着美国政府的贸易施压，抱团取暖、寻找“避风港”是必然选择。短期内，美国的贸易霸凌主义可能会让本国经济受益，中长期看，信用和人心的流失，将严重损害美国国家形象、政治威信和长远利益。

第二，要明白时代的潮流。什么是潮流？潮流就是，你不可能让海洋的水，退缩回江河湖泊。顺应世界多极化、经济全球化的时代潮流，加强战略沟通和协作，携手维护多边主义、基于规则的自由贸易体系，共同维护开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化、完善全球治理、推进人类和平与发展事业，才是各经济体的理性选择。当今世界，和平合作的潮流、开放融通的潮流、变革创新的潮流滚滚向前。在这“滚滚向前”中，螳臂挡车者要么装完样子很快就跳开，要么将被碾压和冲垮。美国媒体彭博社日前刊文披露特朗普发起对华贸易战的“真实目的”——“可能只是其中期选举前的一场真人秀”，认为额外对2000亿美元中国商品征税更可能会导致特朗普自掘坟墓，因为此举意味着更长久的贸易战，这对美国经济会造成更大的损害。

第三，要看清问题的症结。认识到位才能行动有力。今天，我们生活在一个矛盾的世界，物质财富不断积累，恐怖主义、难民潮等全球性挑战也此起彼伏，世界面临的不确定性上升。世界到底怎么了？有人归咎于经济全球化，而这既不符合事实，也无助于问题解决。问题的症结实则是全球增长动能不足，全球经济治理滞后，全球发展失衡，当今世界经济增长、治理、发展模式存在必须解决的问题。解决问题的对策，应该是打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式，而不应该是单边主义、保护主义、贸易霸凌。

金墉对习主席说，世界银行高度评价习近平主席去年在世界经济论坛年会上重要讲话，您提出要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳，我完全赞同并多次引用。关于世界经济，习主席在那次年会上开出了“药方”。看到潮流的人，“完全赞同并多次引用”。而逆流者，不想迎风出海却只想吃鱼。时间终会证明，逆流只是一股细流，潮流才是大海汪洋。

（作者为本报编辑）

责任编辑：刘德宾 SN222