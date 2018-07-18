原标题：港大“内地背景”校长正式履新，为美籍华人科学家

[环球时报综合报道]香港大学新任校长张翔17日履新，成为执掌港大的首位有内地背景的学者。

据香港《星岛日报》报道，去年年底获任命的张翔17日与媒体见面时用英语表示，港大拥有良好传统及历史，他很荣幸可以服务港大，希望港大继续培育未来领袖，做到贡献香港、中国以至全世界。17日凌晨，张翔还向港大师生及校友发出名为“带领港大创高峰”的电邮，提及他认为港大面对不少挑战，如资源有限及全球性竞争，而学术成就是关键，因此应积极进取从世界各地聘请最好的教研人才，继续与世界各地顶级大学以及业界组成策略性合作关系。

去年12月，港大校委会通过委任张翔为该校第16届校长，接替今年1月离任的马斐森，任期5年。香港东方日报网介绍称，现年54岁的张翔出生在南京，为美籍科学家，1996年取得加州大学柏克利分校博士学位，研究范围主要是纳米科学技术。他发明的纳米隐身衣于2008年被外媒列为全球十大科学发明之一，其研究曾获得多个奖项。

张翔虽为美籍华人，但他的内地背景颇受关注，有港大师生担心他将向北京靠拢。港大教师及职员会主席张星炜称，张翔缺乏带领港大所需的行政管理经验，在回答有关校园可否讨论“港独”问题时模棱两可，担心他出任校长不能捍卫港大的“核心价值”。对此有媒体评论认为，港大拥有百年历史，享誉世界，但近年来却屡陷政治风波，世界排名因此下跌，由校园政治风波引发的争拗已经成为大学校长任内必须直面的议题。还有分析直言，标榜自由、开放的港大人不应有地域偏见，但毕竟这是港大首次接受生长在内地的校长，有些人的确需要心理调适。（向蕾）

责任编辑：张玉