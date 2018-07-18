台陆委会主委要访美八天 岛内呼吁别当美国棋子

原标题：台陆委会主委要访美八天 岛内舆论呼吁别当美国棋子

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩 环球时报记者 范凌志]台湾陆委会主委陈明通16日启程访美，成为“台湾旅行法”生效后首个访美“部长级”官员。在两岸长期陷入僵局的情况下，台湾负责两岸事务的高官访问美国，时间将长达八天，其背后动机引发诸多猜测。

更重要的是拜访美官员

据亲绿的《自由时报》17日报道，美国东部时间18日，陈明通将出席陆委会与“美国传统基金会”合办的“两岸关系的机遇与挑战”研讨会，并发表专题演讲，美方出席学者包括“传统基金会”资深副总裁霍姆斯、亚洲研究中心主任罗曼等。报道称，陆委会与美国通过智库合作方式共同举办研讨会交流，迄今已是第九年。

对陈明通来说，更重要的是借与智库合办活动“顺道”拜会美官员。台湾《旺报》援引知情人士的话称，在美国国务院方面，他希望见到主管亚太事务的助理国务卿董云裳，还希望面见级别更高的副国务卿。不过考虑到董云裳月底即将卸任，白宫国安会亚太事务资深主任博明可能接任，陈明通此行也希望与他接触。在美国国防部方面，可能会见到负责亚太事务的助理部长薛瑞福，双方将研讨美中台关系及两岸关系等议题。台湾“中央社”注意到，前陆委会副主委、“国防安全研究院”执行长林正义随同访美。他长期研究台美关系，“看出陆委会对此行的重视”。

争取与美方交流层次上升

针对陈明通访美，民进党知情人士称，此行不是去煽风点火，而是向美国表明蔡当局“不挑衅”大陆的政策。台湾“中央社”16日称，美国与大陆的关系渐趋紧张，美国陆续推动“国防授权法”与“台湾旅行法”，加强台美关系；大陆解放军军机、军舰频频绕台，在国际上“打压”台湾空间并拒绝与台当局接触，公开批评美国“打台湾牌”。文章称，在此复杂形势下，美方急需更深入了解两岸关系与台湾政策走向。

厦门大学港澳台研究中心主任李非对《环球时报》记者说，陆委会主委是一个非常敏感的职位，陈明通此次访美，是想突破过去“民间交流”的形式，把台美交流上升到官方层次。同时，台方也想借此试探大陆的反应，如果反应不是很强烈，台当局会谋求将访美官员层级再向上提升。

台湾政治评论员王炳忠接受《环球时报》记者采访时则表示，陈明通号称民进党的“知中派”，但他并不属于蔡英文的嫡系人马，内心也有一些焦虑。因此他“回锅”当陆委会主委后，在两岸问题上，与自己之前的表述有明显不同。陈明通此次访美，是“台湾旅行法”出台以后首次“部长级”台官员访美。他这次用了一个“台湾民主基金会”的身份，这个基金会在陈水扁时期成立，而且是在美国民主基金会协助下成立的，其资金很多来自于美国，基金会如同台美之间的“白手套”。

舆论呼吁别当美国棋子

有舆论猜测，陈明通肩负的另外一个重要“使命”就是为蔡英文打“前哨战”。据“联合新闻网”报道，巴拉圭总统将于8月举行就职典礼，台“外交部”官员17日证实，正式邀请函已送达台湾，蔡英文8月将赴巴拉圭访问，过境美国无疑是“重头戏”。陈明通在此前的一个月访美，显然是想与美方沟通，尽量拉高过境时的待遇。

面对台当局甘当美国棋子，83岁高龄的“中国航运”名誉董事长彭荫刚17日在岛内主要报纸刊登半版广告，以中英文呼吁陈明通访美期间，“不要让台湾成为美国对抗大陆之棋子”。他同时致函美国在台协会台北办事处新任处长郦英杰称，“您来的时机很不好，台湾又面临新的危机”，特朗普要重新考虑一个中国政策，并要出售更先进的武器给台湾，“这对我们来说，意味着美国要利用台湾做与大陆谈判的筹码”。

香港中评社17日称，近期美国对台动作频频，美国不公开支持“台独”，两岸尚能维持冷和状态；反之，台海可能由冷和转为热对抗。文章说，两岸继续冷和僵持，最大得益方是美国。台湾《中央日报》警告说，台湾越是抱美国大腿，大陆反制力道就会越强。

王炳忠认为，台湾是中美贸易战中，特朗普拿来与大陆讨价还价用的。如果特朗普没有达到目的，就不能排除从经济转到与中国在军事层面的对抗，这时台湾就是一个着力点。虽然有人士表示陈明通此行是为向美国表态台湾“不挑衅”的态度，但美国相关智库已经先帮蔡英文解围，说“是大陆改变现状”，或许这只是美国的反华派与蔡英文之间的“默契”双簧。

责任编辑：张迪