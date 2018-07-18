环球时报：美国休想用232条款单挑WTO

原标题：社评：美国休想用232条款单挑WTO

美国周一分别对中国、欧盟、加拿大、墨西哥和土耳其等向世界贸易组织（WTO）提出申诉，以回击这些国家此前针对特朗普征收钢铝关税提起的申诉。美称其加征关税的举措是出于保护国家安全利益和回击不公平的贸易做法。

按照美国的逻辑，上述各国对美国的报复是违反WTO规则的，那么美国借以强征进口关税所依据的232条款又算什么呢？这是将国内法凌驾于国际贸易准则之上的霸道之法，是这场贸易战的罪魁祸首。

美国的“反起诉”使它与包括其盟友在内的一些全球贸易大国的纷争更趋激烈，正在演变成为一场单边主义与多边主义的抗衡，事关全球贸易体系的稳定。

美国真的想通过世贸解决纠纷吗？加拿大一位国际贸易律师提醒人们注意，美国已停止向世贸组织受理上诉的机构指派人选，这正使世贸组织不可能就这些申诉达成最终决议。这么做的原因中蕴含着“更险恶的动机”，即缺乏一个行之有效的法庭，他们（美国）就能为所欲为。美国媒体此前的报道则透露，特朗普正在考虑退出WTO。

WTO原本是战后美国着手建立的全球经济体系的重要部分，它是以欧美主要发达国家为主导的一项国际协定，主旨是为了反对贸易保护主义，规范和促进国际贸易和发展。这个被称为“经济联合国”的组织的名称也是在美国的提议下，由原来的“关税及贸易总协定”改为“世界贸易组织”。

作为美国主导的全球政治经济贸易体系的一部分，WTO之所以会具有更广泛的国际性，至少是保证了两点。一是基本符合广大成员的共同利益，特别是在战后发展起来的新兴经济体。二是基本符合了美国为代表的西方国家的利益，并有助于维护美国主导下建立的国际体系。

在WTO的演进过程中，二者并不总是一致的，需要各方在利大还是弊大权衡的基础上作出利益让渡。比如，乌拉圭回合的谈判中就出现过不少艰难曲折的磨合，但最终还是找到了利益共同点。

中国加入世贸的谈判进程就经历这样的磨合。中国的入世承诺表明了一个发展中大国坚定不移地走向开放，并愿意遵守国际秩序的意志。中国看到通过加入世贸，更广泛而深入地参与全球化，才能更好地发展自己，才能为全球贸易和经济发展作出更大贡献。中国在谈判中做出了一定的利益让渡，但中美当时达成一致表明，中国这样做也符合美国利益。

为什么一个曾经由美国主导的国际贸易协定，一个有轨可循、有法可依的贸易体系会让今天的美国如此难受并急于摆脱呢？究竟是WTO变了，还是美国变了？

WTO没有变，尽管它需要变革以完善其作用。真正变了的是美国，这个国家正在一步一步地走到它自己着力建立的体系的对立面。

全球化下，新兴经济体迅速崛起，全球贸易体系、物流与供应链和生产链已经发生了深刻变化。新兴经济体从中获益不少，美国和其他发达国家也从中获益匪浅。但是，相对来说，美国对全球贸易链、生产链和价值链的掌控力已经完全不同于过去了。

特朗普第一次以总统身份走进白宫时面对的，是一个已经不大可能像过去那样给美国带来霸权收益的体系，一个其他成员越多地要求与其平起平坐的体系。恰如约瑟夫·奈所描述，美国并不是一个“真”的霸权主义国家，尽管它对其他国家施加了强权，但并没有足够的资源来支撑霸权主义。华盛顿的霸凌主义正是出自于对霸权失落的忧虑，它掩盖不住的另一面是气急败坏。

回应贸易霸凌主义的最好方式，就是要坚持WTO的多边原则，维护WTO的尊严，这是每个成员的基本责任。全球贸易不能没有红绿灯和交通标志，国际经贸争端必须依靠世贸体制解决。

中国自加入世贸以来，严格履行承诺，在发展自身的基础上，更为全球贸易和经济发展做出了巨大贡献。美国对中国的指责毫无根据，它动摇不了中国坚持改革开放，坚定维护WTO原则的决心。中国不可能听凭美国按其国内法来“裁决”双边贸易问题，也决不会在事关国际贸易准则的大是大非问题上有丝毫让步。

责任编辑：张玉