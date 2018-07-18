原标题：闷热来袭！北京开启“桑拿”模式

中国天气网讯 持续了几天的强降雨终于结束，今天（18日）开始北京将转为闷热的桑拿天。预计未来三天最高气温33-34℃，空气相对湿度较大，体感十分闷热。

今晨6时左右，北京轻雾弥漫，远处建筑影影绰绰。

受副热带高压外围偏南暖湿气流及东移高空槽的影响，从15日夜间开始北京地区出现暴雨，局地大暴雨，个别站点达特大暴雨。监测显示，15日20时至17日15时，全市平均降水量为95.5毫米，城区平均降水量达到120.7毫米，东北地区为117.2毫米，最大降雨量出现在密云西白莲峪，为344.2毫米。

今天早晨，影响北京的强降雨云团已减弱移出，北京市气象台于早晨6时解除暴雨黄色预警信号。但由于强降雨致灾有滞后性，目前地质灾害气象风险橙色预警仍在生效中，请远离山区河道等地质灾害易发区。

17日，阴雨中的密云水库白河主坝。（来源：北京日报）

受降雨影响，时隔20年，有着首都“大水盆”之称的密云水库蓄水量再次突破22亿立方米大关。据北京日报消息，截至17日18时58分，密云水库水位达146.31米，蓄水量22.004亿立方米，水面面积130.95平方公里，水库水位和蓄水量均创下1999年以来的历史新高。与15日8时相比，密云水库水位上涨了0.39米，蓄水量增加5240万立方米，浊度有所增加，但水质整体未受影响。

随着降雨减弱结束，北京将迎来闷热的桑拿天。北京市气象台预计，今天白天雾转多云，东部南部有分散性阵雨，南风二三级，最高气温33℃，最小相对湿度65%；夜间多云间阴，南转北风一二级，最低气温25℃。

展望未来一周，北京天气以晴到多云为主，白天最高气温在34-35℃左右，夜间最低气温25-27℃，天气闷热，请做好防暑降温措施。

责任编辑：吴金明