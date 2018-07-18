原标题：曾被多位国家领导人接见的他，被山东请去当老师

撰文 | 孟亚旭

82岁的丁肇中又回到了老家。

丁肇中是诺贝尔物理学奖获得者、著名华裔科学家，曾被多位党和国家领导人接见，而今年7月，他成了家乡干部们的“老师”。

7月14日下午（周六），第一期山东干部讲堂开讲，邀请丁肇中进行讲授，这个讲堂将邀请国内外知名专家学者围绕不同主题作专题讲座。

官方媒体称，举办干部讲堂的一个初衷是“建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍”。

“此人不可用”

“要走在前列，必须付出艰辛努力，其中学习是最重要的方面。我们要靠学习武装头脑，靠学习走向未来，靠学习推动各方面工作，靠学习建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。”这场讲堂，由“班长”山东省委书记刘家义主持并讲话。

背后，体现了刘家义的用人观。

刘家义去年刚从审计署空降山东不久，就曾因说了“此人不可用”登上了媒体头条。

在去年5月7日山东省党建工作座谈会上，主持会议的刘家义讲了一个案例：

“有一次专门试了一个同志”，刘家义说，本来该名同志讲的是完全正确的，“突然我跟他说，是不是可以这样考虑？他马上变过来，对，应该是这样”，“然后我又提醒，是不是应该这样？他又说，对，马上这样”。

“后来我得出一个结论，此人不可用”。

就在干部讲堂开讲前十几天，7月1日，山东省还开了一个大会，在这个会上，刘家义要求干部“解放思想变革观念”“敢想敢干、敢闯新路”——

在严守党纪国法、保持清正廉洁的前提下，就要不计个人得失，敢于闯、敢于试、敢于改。凡是与上述原则不符的，就要坚决改、坚决破，如果改的过程中出现失误，我们可以退回来，认真总结教训，责任由省委承担；如果符合上述情况，却畏缩不前、迷茫无措、等待观望，那就绝不客气，不换思想就换人，不负责就问责，不担当就挪位，不作为就撤职。

“班长”带队南下取经

刘家义的要求，直指现在山东干部的困境，即缺乏敢想敢干、敢于创新的精神。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，在这堂课之前，刘家义还带着干部们去南方取经。

7月5日至6日，刘家义和山东省长龚正，带着山东省党政代表团到了广东，目的便是“认真学习广东经济社会发展的好经验好做法，推动山东进一步解放思想、深化改革，奋发有为地做好各项工作。”

离开广东后，刘家义一行又到了浙江、江苏。

这趟“取经”之旅共四天三地，其中，“思想观念”“创新环境”“人才”“担当作为”等，是代表团南下学习关注的热点。

政知君了解到，回到山东后，山东省还连续召开了2天的学习交流会，刘家义在这个会上强调了这么几点：

陈旧的思维模式不打破，固化的工作方式不改变，什么事都墨守成规、不愿创新，影响的是改革深入，贻误的是事业发展。

制度创新必须统筹协调。单兵突进不行，守着门户之见、部门利益更不行。

各级领导干部要积极适应时代发展变化，始终保持如饥似渴的学习状态，切实提高谋划改革、推进制度创新的能力。

除了要求学习外，山东省还为干部创造了学习的机会，即山东干部讲堂开讲。

“不要盲从专家的结论”

首次为山东干部授课的，就是丁肇中。

在当天的课堂上，丁肇中以“我所经历的现代物理与我的体会”为题，结合自身学习和科研经历，讲解了近现代物理发展历程，介绍了当今世界最前沿、最尖端物理试验项目的实施及进展情况。

当地媒体报道，他从“不要盲从专家的结论”“做自己认为正确的事情”“自然科学研究只能争第一”等五个方面，分享了心得体会。

丁肇中祖籍是日照市涛雒镇，美籍华人，1976年荣获诺贝尔物理学奖，就在7月12日，丁肇中还回了趟老家。

提起丁肇中，不少人应该都很熟悉，1977年8月8日，邓小平在科学和教育工作座谈会上的讲话中提出：“派人出国留学也是一项具体措施。”

那时派留学生还带有探索性质，其中采取的一项措施就是派10个人到丁肇中的实验室学习（丁肇中时任美国麻省理工学院教授）。

丁肇中曾经被多位国家领导人接见：

1977年，邓小平曾会见丁肇中。

2000年8月5日，江泽民在北戴河会见了6位中国科学院的外籍院士，其中包括杨振宁、李政道、丁肇中。

据人民网报道，当天下午4时，当6位著名科学家进入会见厅时，江泽民与他们握手。

江泽民说，很高兴有机会在北戴河与各位见面。你们是享誉世界的科学家，在各自的研究领域里取得了突出的成就。这些年来，你们在促进中国的科学研究、培养中国科技人才特别是年轻科技人才、加强中国科学家和国外同行的交流与合作方面，做了很多工作。

2003年6月，时任国家主席胡锦涛在出席南北领导人非正式对话会议时会见了丁肇中。

他听取了丁肇中关于近年来工作和下一步设想的介绍，特别是有关阿尔法磁谱仪研究项目的情况，并祝愿有关科研项目不断取得新进展。

2009年9月30日，胡锦涛、温家宝、习近平、李克强在人民大会堂会见海外人才回国观礼团和优秀留学回国人才代表团成员，同丁肇中亲切交谈。

责任编辑：吴金明