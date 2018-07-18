“国航飞机急降”事件罚单来了 吊销飞行员执照

原标题：“国航飞机急降”事件罚单来了！削减航班量 吊销飞行员执照

7月17日，民航局召开了安全电视电话会议，通报了民航局安委会对近期发生的3起严重不安全事件的处理决定，其中包括对7月10日的“国航CA106副驾驶吸电子烟致航班紧急下降”事件。决定削减国航总部737总飞行量的10%航班量，吊销飞行员执照。

民航局处罚“国航飞机急降”

民航局处理决定如下：

国航股份安全整顿3个月，限期整改；

吊销机长航线运输、商用执照，不再受理；

吊销副驾驶（在座）商用执照，不再受理；

吊销副驾驶（观察员）商用执照6个月，停飞24个月；

吊销签派员执照24个月；

国航罚款共计5万元；

削减国航总部737总飞行量的10%航班量，每月削减5400小时。

△资料图/图自视觉中国

经民航局安委会研究决定，将立即在全行业开展为期3个月的安全大检查。

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氧气面罩脱落，飞机紧急下降7000米，好在飞机最终安全落地。那么，当时飞机上究竟发生了什么？

空中惊魂！飞机突降7000米

7月10日，一架由香港国际机场飞往大连周水子机场的国航CA106航班，在飞行过程中发生紧急下降。

据民航东北地区管理局通报内容，该航班在巡航阶段，飞机出现座舱高度警告，机组人工释放了旅客氧气面罩，并实施紧急下降，于北京时间22时31分在大连机场安全落地，机上153名旅客， 9名机组成员，无人员受伤，飞机没有受损。

据一位机上乘客讲述，当时CA106航班刚刚飞过揭阳后，空乘推出小车，刚刚开始准备机上服务。这时广播说，飞机因为失密造成失压，正在紧急下降。约19时40分，氧气面罩全部脱落。该乘客称，“当时我看手机的GPS，高度从（约）11000米降到了（约）4000米，而且还在往下降。”

机组接受民航局相关部门调查

7月11日，一则与该航班相关的网传通报开始传播。网传通报内容显示，7月10日，由香港飞往大连的国航CA106次航班，因“机组预在驾驶舱吸烟”，误把双组件当成再循环风扇关闭，导致客舱释压。随后，机组发现增压不可控，立即宣告Mayday，飞机由约10600米紧急下降至约3000米，期间旅客氧气面罩释放。

（据了解，Mayday是国际通用的无线电求救呼号。在民航界，Mayday是一个极其敏感的词汇，一旦出现在无线电通讯中，则意味着某架飞机已经遇到了实质性威胁生命的危险情况。）

△事发航班上乘客手机拍摄

对此，7月11日晚，国航在官方微博回应表示，针对7月10日CA106香港到大连航班发生的氧气面罩脱落事件，机组正在接受民航局相关部门的调查，如果调查发现机组存在违章违规行为，公司将以零容忍的态度对责任人严肃处理。

民航局：航班急降因副驾驶吸电子烟所致

7月13日，民航局举办例行发布会表示：7月10日，国航737-5851号机执行CA106香港至大连航班，机组在广州区域上空误把空调组件关闭，导致座舱高度告警，机组按紧急释压程序处理，释放了客舱的氧气面罩。在下降到3000米后，机组发现问题不对，恢复了空调组件。

经过初步调查，系副驾驶因吸电子烟，防止烟到客舱，在未通知机长的情况下，实际上想关循环风扇，错误地关闭了相邻空调组件，导致客舱氧气不足，客舱高度告警。

责任编辑：张迪