挂牌3个月的国务院新部门点名：唯利是图无法无天

原标题：挂牌3个月的国务院新部门不留情面点名：唯利是图无法无天

来源：长安街知事

7月12日晚，位于四川省宜宾市江安县一工业园区内的宜宾恒达科技有限公司发生爆炸起火，导致19人死亡、12人受伤。

事发后，应急管理部紧急派出工作组赶往现场进行处置，并于昨日召开现场警示会，对涉事企业作出严词批评。

应急部党组成员王浩水表示，“7·12”重大爆炸事故是一起典型的严重违法违规导致的生产安全事故，性质非常恶劣。对于事故企业，应急管理部的评价是：目无法纪，唯利是图；无法无天、无知无畏、诚信缺失、利欲熏心的特点非常突出。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，应急部还首次直接点名地方政府，提出正是由于地方政府安全红线意识不牢、职能部门监管不严格，才在客观上纵容了企业的违法行为。

出拳快

宜宾重大爆炸事故，是近年来死亡人数最多的化工事故。在当天举行的现场会上，来自全国各地安监部门和相关重点企业负责人参会，并查看了恒达公司爆炸着火现场。

应急部在剖析事故问题时指出，该企业无法无天，胆大妄为。作为危险化学品建设项目，事故企业管理极其混乱，车间副主任小学三年级毕业，连化学元素符号都认不全。企业完全无视法律法规要求，自己想怎么干就怎么干，安全风险完全失控。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，这次重大爆炸事故，应急部出拳很快。7月12日事故发生后，应急部党组书记黄明作出了两项部署：一，即刻派工作组赶赴现场；二，对此次事故进行挂牌督办。事故发生第二天，工作组便到了宜宾。

毫无疑问，应急工作一旦展开，便是一场与时间赛跑，甚至是跟“死神”夺命的“战争”。对于挂牌刚满3个月的应急部而言，这样“闻灾而动”工作节奏已经成为常态。

例如上月29日，京港澳高速衡东段发生一起造成18人死亡、14人受伤的重大交通事故。事故发生后，应急部领导立即连线前往督导现场救援，同时派出司局负责人带队赶赴现场，指导第一时间抢救生命。

6月5日，本溪一铁矿突发爆炸，导致12人死亡、2人失踪。应急部党组书记黄明、副部长付建华坐镇应急指挥中心指挥救援；救援工作完成后又立即约谈本溪市政府，再次敲响警钟。

事实上，仅在6月份，应急部就组织开展了30余次明察暗访，集中约谈了1省7市政府主要负责人、有关负责人。

对“祸事”如此，对“灾事”亦如此。一周前，针对台风“玛莉亚”可能造成的灾害影响，应急部与国家减灾委派出预警响应工作组，连夜赶赴福建、浙江、江西3省，就重点地区防台风应急准备等情况进行督导检查。

应急部究竟有多忙？一个细节就可看出。在官网上，应急部对于救灾防灾部署、实战演练安排、专家学者研讨等工作性新闻，几乎天天有更新。

牵涉广

有人说，应急部挑起了原先10余个部门和单位的重任，实情也确是如此。

今年4月16日，应急部正式挂牌。仅就构成来看，它整合了国家安全生产监督管理总局等9个单位相关职责及国家防汛抗旱总指挥部、国家减灾委员会、国务院抗震救灾指挥部、国家森林防火指挥部职责，牵涉面广、改革力度大。

根据《国务院机构改革方案》，中国地震局、国家煤矿安全监察局交由应急部管理。此外，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，也由应急部管理。

黄明曾表示，组建应急部不是哪一个单位改名字、换牌子，而是一次全新的再造重建、脱胎换骨；不是物理相加，而是化学反应。

当前，我国虽然形成了风险防控、应急响应、危机预警、应急处置及善后处理的体系，但由于“条块分组，各自为政”的情况所限，在大的灾难发生时，不同部门的应急队伍需要到现场才能整合成一个整体的队伍，仍会有人力、时间无奈浪费的现象。

黄明所说的“化学反应”，正是针对这样的现状而言。

中国安全生产科学研究院院长张兴凯表示，应急部成立后，原有的13个部门和单位的名称虽然消失了，但各个应急救援队伍的职能将统一整合在一个体系内，对不同的灾害能够派出最符合现场状况应对的救援队伍，效率会更高。

挑战大

“应急管理工作面对着两个前所未有：一是机遇、一是挑战。挑战之一，就是我国安全生产基础薄弱，防灾减灾救灾体系不健全，全民防范意识不够强，应急救援整体能力水平不够高。”黄明曾在接受《人民日报》采访时坦言。

宜宾“7·12”重大爆炸事故，正是反映出了这个问题。

为此，应急部督促四川省和各地深刻吸取事故教训，强化各项化工危化品安全监管重点工作落实，坚决防范类似事故发生。

就在2天前，应急部召开党组会议和部长办公会。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，应急部不仅对可能发生的灾害事故设防，还在对已经发生的事故进行复盘。

比如，对危化品和化工行业组织力量进行集中暗访、曝光和整治；对煤炭行业采取一切有效措施，坚决防范遏制重特大事故发生；对当前“七下八上”主汛期要提前介入，加强指导协调和应急准备，磨合与相关部门的工作机制……

一如黄明所说，组建应急部，整合各方面资源和力量加强应急管理，是全新的事业。只靠老经验、老办法、老思路，很难适应新时代应急工作需要。

随着我国经济社会不断发展，所面对的除了“老问题”“硬骨头”，更有层出不穷的新情况。如何实现随时拉得出、冲得上、打得赢，将是这支“国家队”未来所要战胜的最大挑战。

责任编辑：吴金明