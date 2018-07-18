日媒：中美彼此依赖 美国也想窃取中国技术

原标题：日媒：美国也想“窃取”中国技术

日经中文网7月18日发文称，特朗普将高科技领域的知识产权侵犯列举为理由，称“中国要盗取美国技术”，燃起敌意。但讽刺的是，在一线，中美的相互依赖正在加强。人和企业编织起来的“纽带”无法轻易切断。

6月29日在面朝太平洋的度假胜地“半月湾（half moon bay）”的高级酒店里，约300名创业者和投资者汇聚一堂。这是中国投资基金主办的演讲会“中美人工智能（AI）峰会”。从旧金山驱车到会场需要近1个小时，但从早上8点开幕起就处于超满员状态。

登台的有百度和京东集团的投资负责人、在美国拓展业务的中国AI创业者以及中国人民大学的法律专家等。美国企业方面，苹果创始人之一史蒂夫·沃兹尼亚克和谷歌医疗保健业务负责人等出席。

这个会议与美国著名IT（信息化技术）活动相比并不显眼，但主题引人关注。会场还出现了英国《经济学人》杂志和美国《华尔街日报》的记者。

活动从主办方的致辞开始，呼吁中美链接AI世界的两个力量源泉，明显彰显出科技领域的双边合作。

关于自动驾驶，百度的负责人表示如果中美分享行驶数据，开发速度将进一步加快。美国风险投资的高管也表示赞赏，称“中国政府是认真的。具有速度感，有美国应学习的地方”。

关于机器人技术，无人机厂商中国大疆创新（DJI）的研究者表示，可以对美国的基础设施修复发挥积极作用。随后另外一位美国投资者回应称，“在美国，缺乏采摘草莓的人手，可以利用中国的机器人技术”。

这些发言听起来像是极端偏袒中国，但在硅谷，如今或许也并不罕见。这是因为虽然从宏观的贸易统计上看不到，但两国关系已经明显加强。

依赖彼此

例如成为硅谷名称由来的半导体领域。据称，在压缩和录制通过摄像头拍摄的图像的技术卓越的产品领域，中国的市场份额巨大，美国企业也依赖从中国出口。生于中国、就读美国的大学，然后在硅谷的美国企业就职的人也很多。在以向高科技企业输送大量人才而闻名的美国加利福尼亚州斯坦福大学，2016年在约3900名留学生中，有占近3成的约1130人来自中国。

自1990年代起在该地区经营半导体企业的一位相关人士表示，“在这个行业，设计工程师如今或许有一半左右是在中国出生的人”。特朗普说“中国正在窃取”的美国技术，其实这些技术的创造者原来就是在中国出生的情况已经并不少见。

此外，资金的流动也无法忽视。一家初创企业的印度经营者最近接受了22岁的中国投资者的出资。据称，当时正在给从父母那里获得的资金寻找投资目标。印度经营者表示，“如果帮助我们，那就太好了”。

如今一到中国的节日，就有投资者从大陆大举涌向硅谷。另一家初创企业的经营者笑着表示，“如果中国投资者聚集，将举行大型聚会，那是筹集资金的目标”。

美国也想“窃取”中国技术

不过，需要注意的是，这种中美联系是否真的属于“合作”的体现？在中美AI峰会登台的中国信通院的负责人表示，中国开始有数据和半导体了，但算法仍依赖谷歌等美国企业，认识到推进自主AI开发需要人才。与这种发言相关，令人关注的是留学后本应定居美国的中国人的回国现象。

在硅谷的半导体企业之间，最近，华为技术旗下的海思半导体等中国企业的常驻技术人员回国成为话题。一位相关人士表示，“越是优秀的人，越会回到中国创业，或在现在的公司获得更高职位。甚至有人将家人留在美国，单身回中国”。有人担心这导致技术外流。

情况复杂的是，美国方面也是“想盗窃”的一方。熟悉中美企业的日本DCM Ventures的普通合伙人（General Partner）本多央辅断言称，“在移动结算技术方面，中国超过美国”。美国Facebook首席执行官（CEO）马克·扎克伯格常表示，“在面部识别输给中国”，透露出不满。

中美的现实是既相互依存又彼此牵制。积极进入中国的美国纪源资本（GGV Capital）的合伙人Jason Costa也表示，“在科技领域，中美企业和人员的关系已经难以割裂，最好和国家之间的争吵分开加以思考”。

文章也不忘提到日本，称日本企业缺乏与中美摩擦有关的存在感。在日本经常听到的是被谷歌和苹果甩开这一对过去电子立国的悔恨，但DCM的本多表示，“日本企业将美国和中国的技术进步视为威胁，应该具有加以利用的灵活态度”。如果日本只是一味旁观2个大国的攻防，或许最终日本连摩擦的对手都成不了。

责任编辑：吴金明