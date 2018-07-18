原标题：最高检：童建明为中华人民共和国二级大检察官
最高人民检察院关于童建明同志为中华人民共和国大检察官的公告
检[2018]11号
根据《中华人民共和国检察官法》等有关规定，童建明为中华人民共和国二级大检察官。
现予公告。
中华人民共和国最高人民检察院检察长 中华人民共和国首席大检察官 张军
2018年7月16日
童建明简历
童建明，男，汉族，1963年6月生，浙江淳安人，1986年8月参加工作，1985年11月加入中国共产党，中国人民大学法律系刑法专业，研究生学历，法学硕士学位。现任最高人民检察院党组成员、副检察长、二级大检察官。曾任最高人民检察院办公厅检察长办公室副主任、办公厅主任助理、副主任，政治部副主任，办公厅主任，检察委员会委员、检察委员会副部级专职委员，河北省人民检察院检察长、党组书记，河北省委常委、秘书长。2018年6月任现职。（简历来源：最高检官网）
来源：检察日报
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