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最高检:童建明为中华人民共和国二级大检察官

最高检:童建明为中华人民共和国二级大检察官
2018年07月18日 09:30 澎湃新闻
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　　原标题：最高检：童建明为中华人民共和国二级大检察官

　　最高人民检察院关于童建明同志为中华人民共和国大检察官的公告

　　检[2018]11号

　　根据《中华人民共和国检察官法》等有关规定，童建明为中华人民共和国二级大检察官。

　　现予公告。

　　中华人民共和国最高人民检察院检察长　中华人民共和国首席大检察官　张军

　　2018年7月16日

　　童建明简历

　　童建明，男，汉族，1963年6月生，浙江淳安人，1986年8月参加工作，1985年11月加入中国共产党，中国人民大学法律系刑法专业，研究生学历，法学硕士学位。现任最高人民检察院党组成员、副检察长、二级大检察官。曾任最高人民检察院办公厅检察长办公室副主任、办公厅主任助理、副主任，政治部副主任，办公厅主任，检察委员会委员、检察委员会副部级专职委员，河北省人民检察院检察长、党组书记，河北省委常委、秘书长。2018年6月任现职。（简历来源：最高检官网）

　　来源：检察日报

责任编辑：张申

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