马英九将说明“三中案”国民党:全力动员力挺到底

原标题：马英九将赴会说明“三中案” 国民党

中国台湾网7月18日讯 据台湾“东森新闻云”报道，前台湾地区领导人马英九被指控贱卖国民党产“三中（中视、中影、中广股权）”与旧党部大楼，遭台北地检署依背信罪起诉。国民党主席吴敦义指示，邀请马英九18日赴中常会，针对“三中出售过程”做说明，全程开放媒体采访。党政人士指出，若马英九被击倒，恐影响到2018年底选情，此刻国民党跟马英九一定是站在同一阵线上。

马英九因担任国民党主席任内处理“三中案”，日前遭北检起诉，引发政坛关注。根据北检声称，在“三中交易案”及国民党党部大楼交易案中，共造成国民党72亿9174万多（新台币，下同）的积极与消极损害。

马英九办公室发言人徐巧芯则表示，吴敦义13日在曾永权的陪同下，邀请马英九前往国民党中常会向国民党籍同志说明“三中案”，强调面对台北地检署的“司法追杀”，国民党全体上下都坚信马英九的道德操守，更支持马英九未来在法庭上捍卫清白，国民党会全力动员力挺到底。

据报道，目前马英九正积极筹设创立的“财团法人马英九文教基金会”将于本月27日正式成立运作；届时，该基金会除将扮演国民党内公共政策、人才培养及汇集共同理念的平台角色外，也将作为届时马“泄密案”、“三中案”等法律诉讼的政治攻防“作战基地”。

另一方面，“财团法人马英九文教基金会”获得鸿海董事长郭台铭大力捐助6800多万元经费，多数将用于挹注于年底蓝营六市及县市长候选人的竞选支持，在实际提供选战信息及帮助后。也就是说，马英九在年底选举乃至于2020选举，都将具有举足轻重的政治能量，重返2020的声浪趋于高涨当中。（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：张申