美报告:上半年中国在欧洲投资约为在北美地区9倍

原标题：美报告显示：上半年中国在欧洲投资约为在北美地区的9倍

[环球网报道 记者 查希]一份最新报告显示：由于政策导致趋势分化，上半年，中国在欧洲的投资几乎是北美地区的9倍。据美国媒体“消费者新闻与商业频道”（CNBC）17日报道，中国对外直接投资大幅流向欧洲，在北美完成的对外直接投资从去年上半年的240亿美元下降92%至20亿美元。

根据美国国际通商法律事务所贝克•麦肯齐的最新研究报告，今年上半年，中国方面最新宣布的在欧并购规模是200亿美元，而同期在北美的并购只有25亿美元。而已经完成的投资额中，欧洲（120亿美元）是北美（20亿）的6倍。

报告称，中国和美国的政策都在推动这样的转变发生。双方的立法机构都会采取行动保护本国产业，防止资本外流。

贝克•麦肯齐华盛顿办事处国际贸易合伙人罗德•亨特说，“（相关）政策正在拖累交易……，不断升级的美中贸易争端正在影响中国在美国的投资”。

报道说，为了应对特朗普与各方不断升级的贸易战，中国和欧洲的关系正日益密切。

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