解放军东海演习区平移可覆盖台湾 台军方自我安慰

原标题：解放军东海演习区“平移覆盖台湾” 台军方自我安慰

图为本次东海演习范围。（来源：环球时报）

海外网7月18日电 解放军18日起将在东海海域展开为期6天的军事演习，禁航区域相当于台湾岛的面积。大陆军事专家指出，这次演习就是“针对台独”而来，若将演习区平移便可覆盖整个台湾。而台军方仍在老调重弹，称这只是解放军年度例行性演训，呼吁舆论勿随大陆“文攻武吓”起舞，并称请台湾民众放心。

浙江海事局16日发布航行警告称，2018年7月18日8时至7月23日18时，将在象山至温州以东海域组织实际使用武器训练。其中注意事项提及：“实施单位应配备足够的现场警戒船艇，做好实际使用武器区域训练前清场、训练期间现场警戒及训练结束后的清障核查与保障工作，确保训练结束后训练水域的安全畅通。”

浙江海事局官网截图

对此，一位要求匿名的专业人士17日对《环球时报》表示，从所公布信息分析，此次演习持续时间长、演习区域大、参加兵力多、实际使用武器多，表明这是一场级别、规模都比较高的演习。军事专家宋忠平也表示，从时间跨度和禁航区来分析，此次规模应该是一种战役级别和若干战术级别相结合的演练，即在战役级别的演练中会有若干战术级别的演练来配套。

专家分析称，这是一次在传统区域下进行的常态化年度例行演习。但一个不可忽略的事实是，“未来一旦发生战争，东海海域将是主战场，这里是解决台湾问题和其他海上有争议岛礁问题的关键所在。”据报道，上述人士称，“如果将当前传统演习区域整体平行向前移动，基本上会整体覆盖台湾。”

解放军此次军演信息一经发布，立即引起各大台媒关注，台媒在报道中均特别提到，此次演习禁航区面积非常大，相当于台湾岛的面积。而台防务部门17日则低调回应称，该演习只是解放军年度例行性演训，而台军“忠实扮演区域和平维护者角色”。台军方称，对于台湾周边解放军各项动态，台军“都能严密掌握与应处”，还呼吁无须随大陆“文攻武吓”起舞，并请台湾民众“放心”。

此前，继今年4月解放军空军组织多机型战机开展绕岛巡航之后，6月，解放军“济南”号驱逐舰、“黄冈”号护卫舰经台湾东部海域南下，由巴士海峡向西，并且在台湾西南海域逗留。媒体称，这是解放军首次派出有“中华神盾”之称的052C型驱逐舰执行此类任务。而台湾防务部门却“闷不吭声”没有声张。

对此，国防部发言人吴谦6月28日回应此问题时谈到三点：第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。

香港中评社发表评论认为，国防部发言人字里行间传递出的信号是非常明确的，一是大陆对“台独”的立场是零容忍，二是大陆将积极采取行动解决“台独”问题。这既是对近来“台独”势力动作频频的预警，也是对“美台”军事互动升温的预警。

评论称，近半年来，国防部发言人已经两次就解放军军机军舰绕台一事明确表示，解放军一系列行动针对的是岛内“台独”分裂势力。相比于过去的“年度常规计划训练”说法，国防部这两次回应毫不避讳地直接公开挑明针对“台独”，实属罕见。港媒提醒，这是解放军在向“台独”势力发出严重预警信号，“台独”势力切莫误判大陆对“台独”的底线。（海外网 姜舒译）

责任编辑：张迪