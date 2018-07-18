普吉沉船后泰国欲重振中国游客赴泰信心:相信我们

原标题：“请相信我们”，普吉沉船事故后，泰国欲重振中国游客赴泰信心

[环球网综合报道]造成导致47名中国游客遇难的普吉沉船事故发生后，前往普吉的中国游客数量明显下降。普吉府尹纳拉帕17日在邀请中国媒体出席的新闻发布会上表示，现在普吉整体旅游安全已经又上升一个等级。泰国国家旅游局长育塔萨当天在发布会上说，他将前往中国扩大宣传，重拾中国游客对赴泰旅游的信心。

据泰国头条新闻18日报道，育塔萨17日到普吉收集此次沉船事件信息，并邀请各中国媒体到查龙码头参加新闻发布会。召开本次发布会主要目的是重振中国游客赴泰信心。

纳拉帕在发布会上称，经历过“7.5”海难事件，现在普吉的整体旅游安全已经又上升了一个等级：每个码头都将设立检查点，码头每艘船每次出海都必须通过安全检查；查龙湾正式设立普吉海上安全预警中心，3艘救援船、24小时工作人员待命，随时可与有关单位取得联系；另外还将向当地各旅行社发布5种语言的《普吉海上旅游安全须知》，确保每位游客都知晓。

育塔萨则表示，泰国十分重视旅游安全。为了让每位外国游客放心、舒心地来旅游，使泰国成为最佳旅游目的地选择，18日育塔萨还将飞往中国北京、上海把普吉沉船事件后泰方为游客安全所做的一切努力扩大宣传，重拾中国游客信心。

责任编辑：张建利