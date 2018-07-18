原标题：最新！国家重拳出击！微信上这种行为将会被封号！

7月16日，国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合召开新闻通气会，宣布启动打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动。

据悉，专项行动将从7月上旬开始，利用4个多月的时间开展网络转载、短视频及网络直播等多个重点领域的专项整治行动。

使用微信过程中，一些不经意的举动可能已经涉嫌侵权，严重者会被封号甚至被追究法律责任！以下几点，务必注意！

自媒体擅自摘编整合、歪曲篡改新闻作品或将被封号

“剑网2018”专项行动针对目前网络媒体特别是微博、微信公众号、头条号等“自媒体”网络转载侵权现象作出部署，将重点打击未经许可转载新闻作品的侵权行为和未经许可摘编整合、歪曲篡改新闻作品的侵权行为，坚决整治自媒体通过“洗稿”方式抄袭剽窃、篡改删减原创作品的侵权行为，着力规范搜索引擎、浏览器、应用商店、微博、微信等涉及的网络转载行为。

通过集中查处一批违法转载案件，依法取缔、关闭一批非法新闻网站、网站频道及微博账号、微信公众号、头条号、百家号等互联网用户公众帐号服务提供者。

微信上这些行为都涉嫌侵权！

近日，北京朝阳法院通报了几类常见的微信公众号侵权方式以及相关案例，提醒社会公众在享受朋友圈便利的同时也要提高法律意识，规避侵权风险。

公众号抄袭文章泄私愤

他遭百万索赔

为泄私愤，江西李先生在网上抄袭了吐槽商家产品的相关文章，发表在他个人的公号里，虽仅数人阅读，但仍被商家索赔百万。

法院经审理认为，李先生通过其微信公众号发布的文章系其复制、抄袭网络上的文章而成，而并非经过深入调查而成，同时所涉内容确易让他人对原告的产品产生不良印象，从而对原告的商誉造成一定影响，故应承担侵权责任。据此，法院判决李先生删除涉案文章并在其公众号上刊登致歉声明，赔偿原告公证费及律师费共计3.2万元。

擅自发布他人图片

被判赔偿6000元

不少人遇到精美有趣的摄影图片或是动漫美术作品都会随手保留，这些作品往往不知来源与作者，就朋友圈里随意上传了。殊不知，一张小图片也可能引发著作权侵权风险。

北京一家图像技术公司起诉称，其为全球最大图片供应商美国盖帝公司在中国境内唯一授权代理，横店影视股份有限公司未经许可，在其“横店影视”、“横店影视城”的微信公众号中使用了该公司享有著作权的摄影作品，侵害了其摄影作品的信息网络传播权。该公司曾多次要求横店公司提供授权使用文件或者停止侵权行为并赔偿经济损失，但遭到拒绝。为此，起诉要求对方立即停止侵权并赔偿经济损失及维权合理开支2万元。

最终，在法院的调解下，双方达成协议，支付原告版权使用费6000元。

对于“指尖一族”，在上传图片发布朋友圈的时候应当做到：不明来源的图片尽量不上传；发布他人图片应取得权利人授权；合理使用他人图片要注明作者和出处；收到侵权通知要及时删除。

转发未经授权文章

经营号被判赔偿

重庆一家公司在其经营的微信公众号里发布了一篇标题为《累了，请放过自己，但别放弃自己》一文。该文章的作者周某曾将作品的信息网络传播权及该权利的相关权利全部转让给北京的一家公司。因重庆的这家公司未经授权和付费转发了该文章，北京这家公司提起诉讼，要求对方删除涉案作品、赔偿经济损失6000元和维权合理开支4000元。

重庆这家公司认为，该公司经营的微信公众号是为了给内部员工提供学习之用，作品来自搜狐网，属于合理使用。此外，公司微信公众号只使用了两个月就停用，在接到诉状后也立即删除，因此不同意赔偿。

法院经审理认为，被告未经许可在其经营的微信公众号内登载了涉案作品，侵犯了原告对于该作品享有的信息网络传播权，据此判决赔偿500元。

微信上这些行为会被封号！

这样“抢红包”，小心被封号！

3月2日，微信团队发布了一则重磅公告，公告中表示：国家法律法规明令禁止利用网络从事赌博活动，网络赌博不但违法，且极易衍生出欺诈等恶意行为，严重影响微信用户的正常体验。

微信官方表示，经过核实取证，依据《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》及国家相关协议规范，已对6000多个涉赌微信群进行限制群功能处理，并对4万多个账号进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。同时，对于从线下转移到微信上的赌博行为，微信也会积极配合警方处理。

在微信团队公布的违规群示例中可以看到，利用微信群进行的赌博，通常以抢红包的形式进行。与普通亲友群偶尔抢红包不同，这些违法的微信群从建立开始就以赌博为目的，群成员的主要活动是抢红包，群主还会从中抽成。

违规使用微信外部链接

小心被封号处理！

为保障用户隐私安全，优化微信外部链接体验，微信团队近日对《微信外部链接内容管理规范》相关规则进行了进一步升级，新规于5月29日起正式生效。

为避免过度营销造成对用户的骚扰，朋友圈内不允许发布及传播具有识别、标记功能的特殊识别码、口令类信息。外链分享将禁止使用含有用户数据隐私的浮层，否则视为违规处理。

微信明确规定，链接第一次违规修改完可申请解封，申请方式为发邮件到moment@tencent.com说明被封链接及修改情况，第二次封禁12小时，第三次封禁一天，第四次及以上封禁一周。之后若未修改完成不予解封。

对于违规后仍进行恶意技术对抗的行为（包括但不限于用多域名、多帐号来规避平台限制），一经发现，永久封禁其帐号、域名、IP地址或分享接口。

群主不履责，小心受法律追究

6月5日，湖北郧西县公安局网安部门在例行工作巡查中发现，网名为“海天之恋”的网友在该县羊尾镇某微信群中编辑发布了一条内容激烈且扬言要搞爆炸危害公共安全的信息。

郧西县公安局网安部门和羊尾派出所迅速立案展开调查，在询问中，肖某对自己的违法行为供认不讳。因肖某的行为构成扬言实施爆炸，6月11日，郧西县公安局对其依法处以3日行政拘留处罚。

因该微信群群主严某未履行管理责任，网安大队依据《互联网群组信息服务管理规定》，依法传唤严某到案，对严某予以训诫。

温馨提示：以下这9种消息千万别发！

1、政治敏感话题不发

2、不信谣不传谣

3、所谓的内部资料不发

4、涉黄、涉毒、涉爆等不发

5、有关港澳台新闻在官方网站未发布前不发

6、军事资料不发

7、有关涉及国家机密文件不发

8、来源不明的疑似伪造的黑警辱警的小视频不发

9、其他违反相关法律法规的信息不发

责任编辑：张建利