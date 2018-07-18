担心受中美贸易战连累 美国最大出口企业做这件事

英国《金融时报》16日报道称，担心受到美中贸易战连累的美国最大出口企业波音正与中美两国政府接触，以避免美中激烈的贸易战升级。

▲丹尼斯·米伦伯格（盖帝图像）

波音董事长兼首席执行官丹尼斯·米伦伯格表示，他对贸易战能够得到解决抱有希望，尽管美国上周提出进一步对价值2000亿美元的中国输美产品加征关税。

尽管米伦伯格说，波音尚未感受到美中关税战的影响，也没有感受到美国对钢铝进口开征关税的压力，但一位知情人士表示，波音高管正频繁与特朗普政府高层官员会晤。分析师估计，波音在手订单中约20%至25%来自中国客户，这些订单支撑了数千个美国工作岗位。这位人士表示：“总统非常清楚波音的立场”。

▲资料图片：波音787-9抵达福州长乐国际机场。（盖帝图像）

延伸阅读

美媒称美国政府误判中国决心：陷入对现代中国的无知

美媒称，特朗普在与中国打贸易战时的策略可以归结为，造成足够大的经济痛苦，从而最终迫使北京作出他希望看到的让步。这显然是他计划向价值2000亿美元的中国商品加征关税的目的。

据彭博新闻社网站7月13日报道，特朗普或许会从中国身上发现，压力与合作之间存在负相关关系。这些额外的关税不但不会让中国就范，而且有可能促使中国拒不让步。这意味着一场更长期的贸易战，对美国经济造成的伤害将更大。

报道称，与此同时，波音、通用汽车和苹果等美国公司在中国的庞大消费市场上赚得盆满钵满，这让中国政府对美国经济具有它曾经欠缺的影响力。

责任编辑：张建利