北京怀柔连续强降雨 已转移群众900余人

原标题：怀柔连续强降雨截止昨晚已转移群众900余人

法制晚报·看法新闻（记者 朱健勇）7月16日以来，怀柔区连续遭遇强降雨，引发山洪、山体滑坡等次生灾害，河道水位持续上涨，道路交通受阻，部分群众受灾。为保障人民群众生命财产安全，怀柔公安分局全警行动，24小时备战处突。副区长、公安分局长王赤在一线指挥，各级领导和全体民警坚守岗位。截止目前，怀柔公安分局已经出动民警、武警、辅警保安890人次。截止17日19时，会同相关部门协助转移疏散受灾群众931人，最大限度保障了人民群众生命财产安全。

针对此次强降雨，怀柔公安分局全警动员，深入辖区重点单位和易发生山体滑坡山区路段等重点部位，持续开展安全检查，排除隐患。交通支队全员停休、上路执勤，加大全区道路特别是山区道路的巡逻力度，共排除险情30余起，清理乱停乱放大货车800余辆，救援被困机动车30余辆。加强低洼路段管控，水位达27厘米的点段，一律禁止车辆行人通行，防止发生次生灾害。此外，还快速处理交通事故175起，防止发生交通拥堵。

针对暴雨造成京加路部分点段塌方，交通中断，第一时间对京加路实施了交通管制措施，在河防口以上主要路口设立了7道分流岗，保障抢险工程车辆顺利通行和施工安全，分流机动车4万余辆。各派出所协助属地党委政府，加强对水库、临村崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患点及重点路段的巡查工作，配合政府部门做好人员疏散、安置转移，开展抢险救援和社会面秩序维护，切实将可能产生的危害降到最低程度。按照防汛应急预案，成立了抢险救援、交通疏导、后勤保障等防汛应急小分队，明确具体负责人和工作职责，对各类突发事件第一时间赶赴现场抢险救援。

怀柔区普降大暴雨后，位于北部山区的琉璃庙镇龙泉峪村，与外界连接的唯一一座桥被山洪冲断。怀柔公安分局接警后，迅速调派汤河口消防中队赶赴现场。

消防中队官兵到现场后，利用一棵被大风刮倒的大树形成的“独木桥”，将村民急缺的食品、药品、照明工具等物资放在担架上，手抬担架，一点点挪到对岸。经过一天的运送，成功将村民急缺的物资送到他们手中。

7月16日4时58分，琉璃庙镇双安堡发生群众遇险事件，一名女子因暴雨致河水上涨，出现山洪，导致车辆熄火被困河水中，只能紧抱大树等待救援。救援人员到达现场后，穿上救生衣、系好安全绳，冒着被洪水冲走的危险，进入水中进行救援，6时14分，被困人员被成功救上岸。

责任编辑：张申