违反联合国新公约首艘渔船来自台湾 网友评论亮了

原标题：台湾的船成了第一艘违反联合国新公约的船
[环球网综合报道]联合国旗下的国际劳工组织（ILO）18日宣布，已扣留了首艘违反《渔捞工作公约》的渔船。涉事渔船来自台湾地区，台当局外事部门声称本案渔船已获释。
据台湾“中央社”报道，由ILO发布的《渔捞工作公约》（Work in Fishing Convention）旨在保护渔工，于2017年11月生效。
生效近一年后，ILO于2018年7月18日在官方网站宣布，就违反该公约问题，于5月派员扣留了首艘渔船。督察员在检查该艘渔船时发现存在连串问题，包括缺少文件、住宿环境不佳、食物不足、救生圈及船锚无法使用等。
ILO官网还援引南非海事安全局的保罗（Thelma Paul）表示，该船仅有两名船员有工作合约，甚至没有船员名单，船员的健康和安全情况也非常糟糕。“救生圈烂了，必须更换，船锚无法使用，有个锚甚至不见了。”
另据法新社报道，国际劳工组织发言人罗兰（Hans Von Rohland）提及这艘渔船来自台湾，并且船主也在台湾。ILO称，船只在6月底被释放，船主被要求依据《渔捞工作公约》改善问题。
台湾“农委会渔业署副署长”林国平则解释称，高雄籍渔船“福甡11号”5月违反联合国渔捞工作公约，停靠南非时被扣留。
他提到，因为港区停水，船上2名印尼籍渔工向印尼驻当地单位反映伙食不好、没办法洗澡。加之船身倾斜等安全设备，渔船被南非政府被要求改善。设备改善后，涉事船只于6月27日出港。
《渔捞工作公约》旨在确保渔业约3800万渔工都能在适当且安全的条件下工作。该公约在早2007年通过，但在立陶宛2017年11月成为批准这项公约的第10个国家后，公约才正式生效。
此次扣船事件引起台湾社会关注。有网友在网络上对此进行评论，质疑台湾地区并未参与签署或批准该公约，也不是联合国会员，为何会出现这次扣船事件。
不过有网友指出，因为中国大陆是联合国会员，所以台湾地区必须遵从联合国旗下组织的公约。“因为台湾是中国一省。”
除了公约管辖权的问题，也有网友认为事件起因是台湾船主的做法“太夸张”，台湾《联合报》甚至在转载该报道时直言“丢脸丢到国外去了”。
针对台湾渔船的卫生问题，英国环境正义基金会曾在台湾发布纪录片，揭露部分渔船船舱狭小、生活空间脏乱等隐患。
该基金会副执行长施密特（Max Schmid）曾建议台当局，应执行《渔捞工作公约》，以保障渔工劳动权益及薪资条件。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 李克强就《我不是药神》引热议作批示
- 【 军事 】 中美俄等大国坦克数量为何呈衰减趋势
- 【 财经 】 民企举报常德市委书记 官方:其在逃反...
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 华帝退全款变退卡：小聪明暴露大问题
- 【 教育 】 中国最新就业情况排名出炉：哪些行业...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有